UBS stuft Gea Group auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers sind einer der Top-Favoriten des Analysten Sven Weier für 2026. Auftrags- und Umsatzdynamik legten zu, aber der Markt scheine das Gegenteil einzupreisen, schrieb er am Montagabend. Der Ausblick des Managements für 2026 gehöre zu den optimistischsten außerhalb der Bereiche KI und Rüstung - und sei gut erreichbar./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 56,30EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



