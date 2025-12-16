DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Sell'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Tristan Lamotte liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 aktuell 15 Prozent unter dem Konsens. Die Risiken blieben hoch in der Chemiebranche angesichts Zollunsicherheiten und hartnäckigen Überkapazitäten, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 69,45EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
