WARBURG RESEARCH stuft DEUTZ AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 10,90 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schlanke Struktur des Motorenbauers biete ordentliche Hebeleffekte, sobald die Nachfrage zurückkehre, schrieb Stefan Augustin am Dienstag./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 8,48EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Stefan Augustin

Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,30

Kursziel alt: 10,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

