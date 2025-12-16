    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    SMA Solar Technology Aktie kommt unter die Räder - 16.12.2025

    Am 16.12.2025 ist die SMA Solar Technology Aktie, bisher, um -3,83 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SMA Solar Technology Aktie.

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

    SMA Solar Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.12.2025

    Mit einer Performance von -3,83 % musste die SMA Solar Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,83 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl die SMA Solar Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +73,61 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +3,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SMA Solar Technology auf +167,06 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,27 % geändert.

    SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,89 %
    1 Monat +19,24 %
    3 Monate +73,61 %
    1 Jahr +157,22 %

    Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 16.12. - ATX stark +0,50 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SMA Solar Technology

    -3,72 %
    +4,23 %
    +18,99 %
    +76,14 %
    +159,32 %
    -46,54 %
    -29,75 %
    -19,60 %
    -33,62 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J



