KI-Datencenter-Blase: Anzeichen von Panik - Fed muss Banken retten!

Wir sehen klare Zeichen von Panik bei der KI-Datencenter-Blase und daher Stress-Symptome im Schattenbankensystem - die Fed wiederum hat gestern US-Banken Notkredite von knapp 17 Milliarden Dollar geben müssen! Das "riecht" nach einer bullischen Weihnacht, oder? Blickt man auf Datencenter-Aktien, sieht man: das Spiel ist aus - und da in diesem Sektor massiv gehebelte Kreditstrukturen durch Schattenbanken herrschen, wird das unschöne Konsequenzen haben. Die Fed wiederum muss offensichtlich notleidenden US-Banken mit Notkrediten aushelfen. Kevin Warsh ist neuer Favorit für den Chefposten bei der Fed - heute wichtig sind die US-Arbeitsmarktdaten..

Hinweise aus Video: