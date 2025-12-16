    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKyivstar Group AktievorwärtsNachrichten zu Kyivstar Group

    Aktie 2025 47 % im Plus

    589 Aufrufe 589 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kyivstar geht in die Offensive: Dieser Solar-Deal hat es in sich

    Der ukrainische Telekommunikationsanbieter Kyivstar steigt in erneuerbare Energien ein und kauft ein ukrainisches Solarkraftwerk. Die Investition soll Kostenrisiken senken und die Versorgung sichern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kyivstar investiert in Solarkraftwerk für Stabilität.
    • 12,95 MW Kapazität senkt Kostenrisiken und sichert Versorgung.
    • Weitere Akquisitionen im Bereich erneuerbare Energien geplant.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Aktie 2025 47 % im Plus - Kyivstar geht in die Offensive: Dieser Solar-Deal hat es in sich
    Foto: Holight Network

    Kyivstar, der führende digitale Telekommunikationsanbieter der Ukraine, gab heute eine Investition in den Sektor der alternativen Energien bekannt. Kyivstar hat 100 Prozent der Anteile an dem Betreiber eines betriebsbereiten Solarkraftwerks mit einer Kapazität von 12,95 Megawatt in der Ukraine erworben. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf 347,57 Millionen Hrywna/UAH (8,24 Millionen US-Dollar). 

    Oleksandr Komarov, CEO von Kyivstar sagte dazu: "Investitionen in erneuerbare Energien sind ein strategischer Schritt, der zur Entwicklung erneuerbarer Energien in der Ukraine beiträgt und gleichzeitig die operative und finanzielle Stabilität für Kyivstar stärkt. Diese Investition bedeutet, dass sich unsere Kunden auf uns in puncto Konnektivität und innovative digitale Dienste verlassen können.

    Zudem markiert es den Beginn einer neuen strategischen Ausrichtung für Kyivstar: Den Ausbau eigener Energieerzeugungskapazitäten. Sie ermöglicht dem Unternehmen die Diversifizierung seiner Energiequellen und die Reduzierung von Betriebsrisiken im Zusammenhang mit instabiler Energieversorgung. Kyivstar plant, weitere Akquisitionsmöglichkeiten im Bereich der alternativen Energien zu prüfen und zu verfolgen.  

    Kyivstar Group

    +1,96 %
    +6,84 %
    +31,72 %
    +36,89 %
    +30,73 %
    ISIN:BMG5331N1011WKN:A41DZD

    Der vom erworbenen Solarkraftwerk erzeugte Strom wird gemäß den geltenden Markt- und Regulierungsbestimmungen in das ukrainische Energienetz hinzugefügt. Dadurch kann Kyivstar die Risiken von Strompreisschwankungen teilweise absichern. Vorläufigen Schätzungen zufolge kann das Kraftwerk Strom erzeugen, der etwa 4 Prozent des jährlichen Verbrauchs von Kyivstar entspricht. Kyivstar ist außerdem der Ansicht, dass damit die eigene Position als einer der größten privaten Investoren in der ukrainischen Wirtschaft und als Technologieführer, gestärkt wird.

    Die Kyivstar Group ist das erste rein ukrainische Unternehmen, das an der US-Börse notiert wurde. Sie ist an der NASDAQ gelistet und hat für ihre Aktien eine Börsennotierung in den Bermuda-Inseln. Die Aktie ist in diesem Jahr über 47 Prozent im Plus. Am Dienstag ist sie (11:00 MEZ) 1,6 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 14,77 US-Dollar. Vor wenigen Wochen hat Cantor Fitzgerald sein Rating von "Hold" auf "Buy" angehoben. BTIG hat die Aktie ebenfalls mit einem "Buy"-Rating bewertet. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

     

      

    Die Kyivstar Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 14,77USD auf Nasdaq (16. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Renditeturbo 2026 –
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie 2025 47 % im Plus Kyivstar geht in die Offensive: Dieser Solar-Deal hat es in sich Der ukrainische Telekommunikationsanbieter Kyivstar steigt in erneuerbare Energien ein und kauft ein ukrainisches Solarkraftwerk. Die Investition soll Kostenrisiken senken und die Versorgung sichern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     