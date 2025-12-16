Kyivstar geht in die Offensive: Dieser Solar-Deal hat es in sich

Oleksandr Komarov, CEO von Kyivstar sagte dazu: "Investitionen in erneuerbare Energien sind ein strategischer Schritt, der zur Entwicklung erneuerbarer Energien in der Ukraine beiträgt und gleichzeitig die operative und finanzielle Stabilität für Kyivstar stärkt. Diese Investition bedeutet, dass sich unsere Kunden auf uns in puncto Konnektivität und innovative digitale Dienste verlassen können.

Kyivstar , der führende digitale Telekommunikationsanbieter der Ukraine, gab heute eine Investition in den Sektor der alternativen Energien bekannt. Kyivstar hat 100 Prozent der Anteile an dem Betreiber eines betriebsbereiten Solarkraftwerks mit einer Kapazität von 12,95 Megawatt in der Ukraine erworben. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf 347,57 Millionen Hrywna/UAH (8,24 Millionen US-Dollar).

Zudem markiert es den Beginn einer neuen strategischen Ausrichtung für Kyivstar: Den Ausbau eigener Energieerzeugungskapazitäten. Sie ermöglicht dem Unternehmen die Diversifizierung seiner Energiequellen und die Reduzierung von Betriebsrisiken im Zusammenhang mit instabiler Energieversorgung. Kyivstar plant, weitere Akquisitionsmöglichkeiten im Bereich der alternativen Energien zu prüfen und zu verfolgen.

Der vom erworbenen Solarkraftwerk erzeugte Strom wird gemäß den geltenden Markt- und Regulierungsbestimmungen in das ukrainische Energienetz hinzugefügt. Dadurch kann Kyivstar die Risiken von Strompreisschwankungen teilweise absichern. Vorläufigen Schätzungen zufolge kann das Kraftwerk Strom erzeugen, der etwa 4 Prozent des jährlichen Verbrauchs von Kyivstar entspricht. Kyivstar ist außerdem der Ansicht, dass damit die eigene Position als einer der größten privaten Investoren in der ukrainischen Wirtschaft und als Technologieführer, gestärkt wird.

Die Kyivstar Group ist das erste rein ukrainische Unternehmen, das an der US-Börse notiert wurde. Sie ist an der NASDAQ gelistet und hat für ihre Aktien eine Börsennotierung in den Bermuda-Inseln. Die Aktie ist in diesem Jahr über 47 Prozent im Plus. Am Dienstag ist sie (11:00 MEZ) 1,6 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 14,77 US-Dollar. Vor wenigen Wochen hat Cantor Fitzgerald sein Rating von "Hold" auf "Buy" angehoben. BTIG hat die Aktie ebenfalls mit einem "Buy"-Rating bewertet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

