AKTIE IM FOKUS
Klöckner & Co mit Chartausbruch dank Übernahmefantasie
- Klöckner & Co: Übernahmefantasie bleibt stark.
- Chartausbruch bringt Aktien auf Juli-Hoch von 8,86 Euro.
- Aktien haben sich 2023 fast verdoppelt, +7% Anstieg.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt aufgekommene Übernahmefantasie ermüdet bei den Aktien von Klöckner & Co nicht. Bei den Aktien des Stahlhändlers gab es am Dienstag einen Chartausbruch, der ihnen neuen Schub und das höchste Niveau seit Juli 2023 bescherte. Die Aktien übertrafen das bisherige Jahreshoch von 8,18 Euro und wurden dann bis auf 8,86 Euro nach oben katapultiert. Zuletzt war der Anstieg etwa sieben Prozent groß.
Zu Beginn der Vorwoche war der Kurs schon stark gestiegen wegen Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot. Kurzfristig wandele sich die Aktie zu einer "Story", die von Fusionen und Übernahmen getrieben werde, hatte daraufhin der DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp betont. In den vergangenen Tagen war es nach dem ersten Kurssprung zwar etwas ruhiger geworden, doch nun kam charttechnisch neuer Rückwind auf.
Mittlerweile haben sich die Titel in diesem Jahr fast verdoppelt, nachdem das Jahresplus im November noch bei 15 Prozent gelegen hatte./tih/jha/
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,30 % und einem Kurs von 8,67 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +52,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 838,90 Mio..
Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -28,66 %/-4,88 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Kloeckner - KC0100 - DE000KC01000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kloeckner. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kloeckner eingestellt.
Durchbruch?
https://www.kloecknermetals.com/contact/kloeckner-branches/
EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.
EQS Group · 06.12.2025, 18:08 Uhr
EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.
06.12.2025 / 18:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte, wonach die Gesellschaft mit Worthington Steel, Inc. Verhandlungen zu einem möglichen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für alle Aktien der Klöckner & Co SE führt und Worthington Steel, Inc. eine Due Diligence Prüfung durchführt.