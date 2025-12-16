    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner

    AKTIE IM FOKUS

    Klöckner & Co mit Chartausbruch dank Übernahmefantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • Klöckner & Co: Übernahmefantasie bleibt stark.
    • Chartausbruch bringt Aktien auf Juli-Hoch von 8,86 Euro.
    • Aktien haben sich 2023 fast verdoppelt, +7% Anstieg.
    AKTIE IM FOKUS - Klöckner & Co mit Chartausbruch dank Übernahmefantasie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt aufgekommene Übernahmefantasie ermüdet bei den Aktien von Klöckner & Co nicht. Bei den Aktien des Stahlhändlers gab es am Dienstag einen Chartausbruch, der ihnen neuen Schub und das höchste Niveau seit Juli 2023 bescherte. Die Aktien übertrafen das bisherige Jahreshoch von 8,18 Euro und wurden dann bis auf 8,86 Euro nach oben katapultiert. Zuletzt war der Anstieg etwa sieben Prozent groß.

    Zu Beginn der Vorwoche war der Kurs schon stark gestiegen wegen Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot. Kurzfristig wandele sich die Aktie zu einer "Story", die von Fusionen und Übernahmen getrieben werde, hatte daraufhin der DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp betont. In den vergangenen Tagen war es nach dem ersten Kurssprung zwar etwas ruhiger geworden, doch nun kam charttechnisch neuer Rückwind auf.

    Mittlerweile haben sich die Titel in diesem Jahr fast verdoppelt, nachdem das Jahresplus im November noch bei 15 Prozent gelegen hatte./tih/jha/

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,30 % und einem Kurs von 8,67 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +52,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 838,90 Mio..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -28,66 %/-4,88 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Kloeckner - KC0100 - DE000KC01000

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
