DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 155,3EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

