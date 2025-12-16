DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 21,06EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.
