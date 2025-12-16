DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Die Unterstützung aus China für das Wachstum lasse nach, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu schwachen Einzelhandelsumsätzen im November im Reich der Mitte./ag/stk
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
