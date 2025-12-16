DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Die Unterstützung aus China für das Wachstum lasse nach, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu schwachen Einzelhandelsumsätzen im November im Reich der Mitte./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET



