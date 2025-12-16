DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis konstatierte nach Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib eine durchwachsene Entwicklung, die Fragen über die generellen Aussichten aufwerfen würden. Der Konsens liege für 2030 bei einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro mit dem Mittel, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Papadakis liegt 36 Prozent darunter. Tolebrutinib sei nie Bestandteil seines bullischen Szenarios für die Franzosen gewesen, stellte er klar./agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 81,20EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

