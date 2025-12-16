DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis konstatierte nach Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib eine durchwachsene Entwicklung, die Fragen über die generellen Aussichten aufwerfen würden. Der Konsens liege für 2030 bei einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro mit dem Mittel, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Papadakis liegt 36 Prozent darunter. Tolebrutinib sei nie Bestandteil seines bullischen Szenarios für die Franzosen gewesen, stellte er klar./ag
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 81,20EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
