Seltene Erden stehen so stark im Fokus wie selten zuvor: Laut einer neuen Analyse der Beratungsgesellschaft Wood Mackenzie zählen die strategischen Metalle inzwischen zu den wichtigsten Trends im globalen Energie- und Minensektor. Während China weiterhin mehr als 80 % der Verarbeitung und den Großteil der Hochleistungsmagnete kontrolliert, treiben USA, Europa, Kanada und Japan neue Lieferketten und Projekte für Seltene Erden außerhalb der Volksrepublik voran.

Ausgangspunkt der jüngsten Dynamik waren verschärfte Exportkontrollen aus Peking. China führte im April 2025 zusätzliche Genehmigungspflichten für ausgewählte Seltene Erden und Magnetprodukte ein. Diese Maßnahmen verdeutlichten, wie stark der Westen von chinesischen Lieferketten abhängt – und beschleunigten die politische Reaktion.

Seltene Erden 2025 - Der Westen sucht Alternativen zu China

