    Tui-Aktien nach mehreren Monaten zurück über 9 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Tui-Aktien steigen weiter über 9 Euro-Marke.
    • Kaufempfehlung von LBBW treibt Kurs weiter an.
    • Tui erzielt Rekordgewinn und plant Dividende.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurssprung der Tui -Aktien vom Vortag ist am Dienstag noch etwas weiter gegangen. Am Montag hatten die Titel des Reisekonzerns bereits einen Chartausbruch vollzogen, indem das bisherige Hoch seit Anfang September bei 8,48 Euro überschritten wurde. Der Rückenwind hielt am Dienstag an und trieb den Kurs erstmals seit Ende August wieder über die 9-Euro-Marke. In der Spitze wurden 9,13 Euro bezahlt. Zuletzt pendelten sie dann mit einem Anstieg um 1,3 Prozent um die 9 Euro.

    Zu dem Anstieg passt, dass die Landesbank Baden-Württemberg die Tui-Aktien am Dienstag mit einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung aufnahm. "Die Investment Story von Tui basiert auf drei Säulen: operative Stärke, strukturelles Wachstum und finanzielle Erholung", schrieb der LBBW-Analyst Gerhard Wolf als Begründung. Der Konzern habe im kürzlich abgeschlossenen Geschäftsjahr das beste Ergebnis seiner Geschichte erzielt und dabei seine Marge stärker gesteigert als den Umsatz. Der Reisemarkt befinde sich währenddessen strukturell im Wachstum. Der Experte erwähnte noch, dass erstmals seit 2019 auch wieder eine kleine Dividende von Tui ausgeschüttet werden soll./tih/jha/

    TUI

    +0,88 %
    +5,94 %
    +14,53 %
    +9,92 %
    +3,66 %
    +5,77 %
    -33,77 %
    -80,91 %
    +34,60 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 8,968 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +5,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,53 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8750EUR.





    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke, teils überraschende Kursbewegungen und hohes Handelsvolumen bei TUI, kurzfristige Gewinnmitnahmen und Chart‑Spikes. Diskutiert werden mittelfristige Kursziele (u. a. 9–10 € Jahresende, 14–16,65 € in den Folgejahren), Folgen der Kapitalerhöhung, Bewertung, Anlegerverhalten sowie strategische Faktoren wie Eigenkauf statt Leasing von Flugzeugen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TUI eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
