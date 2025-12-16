Das sagt uns der Chartverlauf

Seit nunmehr September letzten Jahres verharrt die K+S-Aktie nach einem Höhenflug Anfang 2022 auf einem niedrigen Niveau, aber stets an der Schwelle zum einstelligen Kursniveau. Um 10,00 Euro scheint das Wertpapier nun aber einen überzeugenden Boden gefunden zu haben und arbeitet derzeit an der Ausbildung einer zweiten Stütze. Diese kommt in Form einer inversen SKS-Formation daher, wobei die Aktie in dieser Woche bereits eine Attacke auf die federführende Nackenlinie vollzieht und im Erfolgsfall eine Trendwende einleiten dürfte. Untermauert wird dieses Unterfangen zudem von einem steigenden Handelsvolumen.

Ein erfolgreicher Durchbruch über die Nackenlinie bei 12,25 Euro auf Wochenbasis dürfte bei K+S eine vollständige Aktivierung der SKS-Formation zur Folge haben, im Anschluss könnten Kursziele bei 12,66, 13,03 und schließlich 13,90 Euro ausgerufen werden und sich für ein kurz- bis mittelfristiges Engagement auf der Käuferseite anbieten. Auf der Unterseite darf die Aktie zeitweise noch in den Bereich um 11,35 Euro gefahrlos zurücksetzen und womöglich die rechte Schulter noch stärker auszubilden. Aber erst darunter dürften sich die Zeichen für einen neuerlichen Test der Jahrestiefs mit 10,35 Euro verdichten.

K+S AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Das Papier von K+S strahlt nach technischer Auswertung sehr positive Anzeichen einer Trendwende aus und würde sich bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 12,25 Euro für ein Long-Engagement mit einem übergeordneten Ziel bei 13,90 Euro anbieten. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren um den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 12,66 Euro rechnen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM8LHS würde sich eine Gesamtrenditechance von 110 Prozent ergeben, Ziel für den Schein wurde rechnerisch bei 2,90 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 11,65 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein käme dies zu Orientierung einem Stopp-Kurs von 0,65 Euro gleich. Als Anlagehorizont sollten aber locker einige Wochen bis Monate eingeplant werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM8LHS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,37 - 1,39 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 11,1348 Euro Basiswert: K+S AG KO-Schwelle: 11,1348 Euro akt. Kurs Basiswert: 12,37 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,90 Euro Hebel: 8,9 Kurschance: + 110 Prozent Börse Frankfurt

