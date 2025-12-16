    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    K+S

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das sagt uns der Chartverlauf

    Seit nunmehr September letzten Jahres verharrt die K+S-Aktie nach einem Höhenflug Anfang 2022 auf einem niedrigen Niveau, aber stets an der Schwelle zum einstelligen Kursniveau. Um 10,00 Euro scheint das Wertpapier nun aber einen überzeugenden Boden gefunden zu haben und arbeitet derzeit an der Ausbildung einer zweiten Stütze. Diese kommt in Form einer inversen SKS-Formation daher, wobei die Aktie in dieser Woche bereits eine Attacke auf die federführende Nackenlinie vollzieht und im Erfolgsfall eine Trendwende einleiten dürfte. Untermauert wird dieses Unterfangen zudem von einem steigenden Handelsvolumen.

    Sehr konstruktive Kursmuster

    Ein erfolgreicher Durchbruch über die Nackenlinie bei 12,25 Euro auf Wochenbasis dürfte bei K+S eine vollständige Aktivierung der SKS-Formation zur Folge haben, im Anschluss könnten Kursziele bei 12,66, 13,03 und schließlich 13,90 Euro ausgerufen werden und sich für ein kurz- bis mittelfristiges Engagement auf der Käuferseite anbieten. Auf der Unterseite darf die Aktie zeitweise noch in den Bereich um 11,35 Euro gefahrlos zurücksetzen und womöglich die rechte Schulter noch stärker auszubilden. Aber erst darunter dürften sich die Zeichen für einen neuerlichen Test der Jahrestiefs mit 10,35 Euro verdichten.

    K+S AG (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:
    Chartverlauf

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 12,47 // 12,66 // 12,83 // 13,03 // 13,19 // 13,57 Euro
    Unterstützungen: 12,20 // 11,88 // 11,50 // 11,31 // 11,13 // 10,96 Euro

    Fazit:

    Das Papier von K+S strahlt nach technischer Auswertung sehr positive Anzeichen einer Trendwende aus und würde sich bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 12,25 Euro für ein Long-Engagement mit einem übergeordneten Ziel bei 13,90 Euro anbieten. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren um den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 12,66 Euro rechnen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM8LHS würde sich eine Gesamtrenditechance von 110 Prozent ergeben, Ziel für den Schein wurde rechnerisch bei 2,90 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 11,65 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein käme dies zu Orientierung einem Stopp-Kurs von 0,65 Euro gleich. Als Anlagehorizont sollten aber locker einige Wochen bis Monate eingeplant werden.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: MM8LHS Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,37 - 1,39 Euro Emittent: Morgan Stanley
    Basispreis: 11,1348 Euro Basiswert: K+S AG
    KO-Schwelle: 11,1348 Euro akt. Kurs Basiswert: 12,37 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 2,90 Euro
    Hebel: 8,9 Kurschance: + 110 Prozent
    Börse Frankfurt

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Ingmar Königshofen
    K+S Das sagt uns der Chartverlauf Seit nunmehr September letzten Jahres verharrt die K+S-Aktie nach einem Höhenflug Anfang 2022 auf einem niedrigen Niveau, aber stets an der Schwelle zum einstelligen Kursniveau. Um 10,00 Euro scheint das Wertpapier nun aber einen überzeugenden Boden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     