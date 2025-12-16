Eil +++ ZEW-Konjunkturerwartungen im Dezember gestiegen

Deflair schrieb 08.12.25, 14:13

Das sieht für mich aus wie „Im Geiste ein Verbrenner“ dem man wiederwillig einen Elektro Motor und Akkus eingebaut hat.



Die Motorhaube musste bleiben weil die beim Verbrenner Vorgänger auch so aussah und man die Kunden nicht überfordern wollte.



Und aus Trotz, um zu zeigen dass das ganze Elektro sowieso keinen Sinn macht und man damit kein Geld verdienen kann.



Der Beweis wird dann so erbracht:



Schaut alle! Nur 5% haben den mit Elektro Motor gekauft. Der Kunde will nur den Verbrenner.