    Wirtschaft

    Eil +++ ZEW-Konjunkturerwartungen im Dezember gestiegen

    Foto: Matthias Balk - dpa
    Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Dezember verbessert: Der entsprechende Index stieg von 38,5 Zählern im November auf nun 45,8 Punkte. Das teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

    Verfasst von Redaktion dts
