Eil +++ ZEW-Konjunkturerwartungen im Dezember gestiegen
Foto: Matthias Balk - dpa
Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Dezember verbessert: Der entsprechende Index stieg von 38,5 Zählern im November auf nun 45,8 Punkte. Das teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
thg schrieb 11.12.25, 17:01
https://www.n-tv.de/politik/Bericht-EU-Kommission-kippt-Verbrenner-Aus-ab-2035-id30132944.html
Bericht: EU-Kommission kippt Verbrenner-Aus ab 2035
Deflair schrieb 08.12.25, 14:13
Das sieht für mich aus wie „Im Geiste ein Verbrenner" dem man wiederwillig einen Elektro Motor und Akkus eingebaut hat.
Die Motorhaube musste bleiben weil die beim Verbrenner Vorgänger auch so aussah und man die Kunden nicht überfordern wollte.
Und aus Trotz, um zu zeigen dass das ganze Elektro sowieso keinen Sinn macht und man damit kein Geld verdienen kann.
Der Beweis wird dann so erbracht:
Schaut alle! Nur 5% haben den mit Elektro Motor gekauft. Der Kunde will nur den Verbrenner.
vonHS schrieb 30.11.25, 08:42
Unter dem AMG-Label wird es bereits 2026 einen echten Performance-Mercedes geben, der auch die chinesischen Elektroauto-Hersteller schockieren dürfte. Mit dem AMG GT XX Concept, das erste vollelektrische viertürige Coupé von Mercedes-AMG, wird eine komplett neue Welt betreten, meint SMARTDROID:
https://www.smartdroid.de/radikale-leistung-mercedes-definiert-das-performance-elektroauto/
https://www.smartdroid.de/radikale-leistung-mercedes-definiert-das-performance-elektroauto/
