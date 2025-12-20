+158.784 % in 63 Jahren mit einem Dividendenkönig: Aus 1.000$ wurden 1.587.840$!

Denn im Jahr 1963 kostete eine Coca-Cola-Aktie lediglich 0,0457 US-Dollar. Für 1.000 US-Dollar hätte man somit 21.882 Anteilsscheine erhalten. Im November 2025 erreichte die Coca-Cola-Aktie ein Jahres- und Allzeithoch von 72,61 US-Dollar. Wer die 21.882 Aktien zu diesem Zeitpunkt verkauft hätte, hätte dafür 1.587.840 US-Dollar erhalten. Dies zeigen historische Kursdaten von MacroTrends.net. 100-jährige Börsenhistorie

158.784 Prozent Kursgewinn in 63 Jahren – bereinigt um Splits und Dividenden– mit einer defensiven Dividendenaktie? Ja, das geht! Wer 1963 zum Jahrestief 1.000 US-Dollar in Coca-Cola investiert und die Aktien erst 2025 zum Jahreshoch verkauft hätte, hätte aus 1.000 US-Dollar knapp 1,6 Millionen US-Dollar gemacht.

In den 1880er- bis 1910er-Jahren entstehen aus bescheidenen Anfängen die Grundlagen eines Weltkonzerns: John Stith Pemberton erfindet 1886 in Atlanta die Formel für Coca-Cola, Asa G. Candler formt daraus ein Unternehmen, das Ende des 19. Jahrhunderts offiziell als The Coca-Cola Company registriert wird und sich rasch in den gesamten USA verbreitet. Früh setzt Coca-Cola auf Werbung und Sportmarketing, entwickelt in den 1910er-Jahren die ikonische Glasflasche, expandiert nach Europa und geht am 5. September 1919 an die Börse in New York.

In den 1920er- bis 1950er-Jahren wächst Coca-Cola zu einer globalen Marke heran: Der Sixpack wird eingeführt, der Markteintritt in Deutschland vollzogen und die geheime Rezeptur sicher verwahrt. Prägende Marketingikonen wie der Weihnachtsmann entstehen, während sich das Abfüllnetz weltweit ausdehnt. Während des Zweiten Weltkriegs versorgt Coca-Cola Soldaten mit Milliarden Flaschen – und in Deutschland entsteht mit Fanta eine neue Marke, die später von Italien aus ihren weltweiten Siegeszug antritt.

Seit den 1960er-Jahren steht Coca-Cola für kulturelle Präsenz, Produktvielfalt und gesellschaftliches Engagement: Dosen, Light-Getränke, PET-Verpackungen und globale Sportpartnerschaften prägen das Bild ebenso wie der Wiedereintritt in China, die Expansion nach dem Fall der Berliner Mauer und neue Märkte wie Indien. In den 2000er- und 2010er-Jahren rücken Nachhaltigkeit, Diversität und Portfolioerweiterungen in den Fokus – mit Coca-Cola Zero, der Übernahme von Costa Coffee und einem Nachhaltigkeitsplan unter CEO James Quincey mit dem Titel "Eine Welt ohne Müll".

Seit 1963 hat sich der Kurs der Coca-Cola-Aktie – bereinigt um Splits und Dividenden – von wenigen Cent auf zuletzt 70,97 US-Dollar erhöht (Montagsschlusskurs an der NYSE). Allein im Jahr 2025 legte die Aktie um 17,35 Prozent zu und erreichte Ende November mit 72,61 US-Dollar ein Allzeithoch. Trotz zwischenzeitlicher Rückschläge – etwa während der Finanzkrise 2008 oder der Pandemie 2020 – erwies sich Coca-Cola über Jahrzehnte hinweg als defensiver Basiswert mit vergleichsweise geringer Volatilität und stetiger Erholung.

Dividenen- Aristokrat

Aktuell zahlt The Coca-Cola Company eine Jahresdividende von 2,04 US-Dollar je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,87 Prozent entspricht. Die Ausschüttung erfolgt quartalsweise. Der letzte Ex-Dividenden-Tag war der 1. Dezember 2025.

Die Ausschüttungsquote liegt bei 67,56 Prozent. Das Dividendenwachstum betrug zuletzt 5,15 Prozent und setzt damit eine Serie von 63 Jahren mit kontinuierlichen Erhöhungen fort. Ergänzt wird die Aktionärsrendite durch Aktienrückkäufe mit einer Buyback-Rendite von 0,20 Prozent, sodass sich eine Gesamtrendite für die Anteilseigner von 3,07 Prozent ergibt.

Damit gehört der Konzern klar zum exklusiven Kreis der Dividenden-Aristokraten.

Vergangene Renditen sind keine Garantie

Wie immer gilt jedoch: Vergangene Renditen lassen grundsätzlich keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu – selbst bei etablierten Konzernen wie Coca-Cola nicht. Zwar zeigen historische Kursgewinne und Dividendenzahlungen, wie erfolgreich ein Geschäftsmodell in der Vergangenheit war, sie garantieren jedoch weder stabile Erträge noch ähnliche Renditen in den kommenden Jahren. Denn Marktbedingungen, Wettbewerb, Konsumverhalten und regulatorische Rahmenbedingungen können sich jederzeit verändern.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



