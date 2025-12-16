DroneShield überrascht den Markt: Millionenorder löst zweistellige Rallye aus

DroneShield hat einen Großauftrag aus Europa gemeldet. Laut Mitteilung der australischen Börse erhielt das Unternehmen einen Auftrag im Wert von 49,6 Millionen australischen Dollar (rund 33 Millionen Euro) von einem nicht genannten europäischen Wiederverkäufer. Dieser ist vertraglich verpflichtet, die handgeführten Anti-Drohnen-Systeme und das Zubehör an einen europäischen Militärkunden zu liefern. Die Zahlung erwartet DroneShield im ersten Quartal 2026. Die Aktie reagierte sofort: In Australien legte sie am Dienstag um 22 Prozent zu.

Der Auftrag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der europäische Markt für Drohnenabwehr rasant wächst. Der Reseller gilt als langjähriger Partner und hat seit 2022 Bestellungen von insgesamt mehr als 86,5 Millionen AUD platziert. Die schnelle Lieferung aus Lagerbeständen und die absehbar zügige Abwicklung stärken die Liquidität und gelten als Beleg dafür, dass DroneShield operativ lieferfähig ist.