    Fettes Kurscomeback

    DroneShield überrascht den Markt: Millionenorder löst zweistellige Rallye aus

    DroneShield hat einen Millionenauftrag aus Europa gelandet und die Aktie springt sofort zweistellig. Nach wochenlangen Turbulenzen kehrt das Vertrauen der Anleger zurück.

    Foto: DroneShield

    DroneShield hat einen Großauftrag aus Europa gemeldet. Laut Mitteilung der australischen Börse erhielt das Unternehmen einen Auftrag im Wert von 49,6 Millionen australischen Dollar (rund 33 Millionen Euro) von einem nicht genannten europäischen Wiederverkäufer. Dieser ist vertraglich verpflichtet, die handgeführten Anti-Drohnen-Systeme und das Zubehör an einen europäischen Militärkunden zu liefern. Die Zahlung erwartet DroneShield im ersten Quartal 2026. Die Aktie reagierte sofort: In Australien legte sie am Dienstag um 22 Prozent zu.

    Der Auftrag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der europäische Markt für Drohnenabwehr rasant wächst. Der Reseller gilt als langjähriger Partner und hat seit 2022 Bestellungen von insgesamt mehr als 86,5 Millionen AUD platziert. Die schnelle Lieferung aus Lagerbeständen und die absehbar zügige Abwicklung stärken die Liquidität und gelten als Beleg dafür, dass DroneShield operativ lieferfähig ist.

    Der Kursanstieg folgt auf schwierige Wochen. Im November hatten Insider-Verkäufe von mehr als 50 Millionen AUD und die Korrektur einer zuvor falsch kommunizierten Auftragsmeldung das Vertrauen der Anleger erschüttert. Die Aktie rutschte zwischenzeitlich in Richtung der Marke von einem Euro und zeigte starke Schwankungen.

    Mit dem neuen Großauftrag rückt das operative Momentum wieder in den Vordergrund. Marktteilnehmer werten den Deal als Zeichen dafür, dass die Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen in Europa ungebrochen ist und DroneShield strategisch gut positioniert bleibt. Zuletzt hatte das Unternehmen bereits einen weiteren, kleineren Auftrag über 5,2 Millionen AUD aus Osteuropa gemeldet.

    Auch wenn die Aktie weiter unter wichtigen technischen Marken notiert, sehen Analysten in der Kombination aus hoher Nachfrage, wiederkehrenden Bestellungen und der erwarteten Zahlung im ersten Quartal 2026 eine deutliche Stärkung der finanziellen Basis. Die kommenden Wochen dürften zeigen, ob der Kurs den Aufbau eines neuen Trends bestätigen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



