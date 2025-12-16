    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEMS-CHEMIE HOLDING AktievorwärtsNachrichten zu EMS-CHEMIE HOLDING
    Zendure gewinnt mehrere EUPD Research- und SolarProsumer-Auszeichnungen

    Zendure gewinnt mehrere EUPD Research- und SolarProsumer-Auszeichnungen
    Foto: adobe.stock.com

    DÜSSELDORF, Germany, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zendure, ein führender Innovator im Bereich Solarenergielösungen, hat im Zyklus 2025/26 mehrere renommierte Auszeichnungen von EUPD Research erhalten. Das Unternehmen wurde mit zwei SolarProsumer Awards in den Kategorien Plug-in Solar und Plug-in Storage sowie mit dem EUPD Research Top Innovation Seal im Bereich Energiemanagementsysteme (EMS) geehrt.

    Diese Auszeichnungen unterstreichen Zendures starke Position unter europäischen Prosumenten und bestätigen seine Führungsrolle bei nutzerorientierten, intelligenten Energielösungen für die private Solarenergie. Basierend auf einer unabhängigen Befragung deutscher Prosumenten bewerten die SolarProsumer Awards Markenbekanntheit, Kundenempfehlungen und Vertriebskraft. Der Gewinn in beiden Kategorien platziert Zendure unter den führenden PV-Marken in Deutschland, anerkannt für zuverlässige, einfach zu installierende Systeme, die der wachsenden Nachfrage nach flexiblen Solarlösungen entsprechen – insbesondere für Mieter und Bewohner von Wohnungen.

    Darüber hinaus erhielt Zendure das EUPD Research Top Innovation Seal 2026 im Bereich EMS, verliehen für Deutschland, Österreich, Frankreich und die Niederlande. Diese Anerkennung unterstreicht Zendures Innovationsführerschaft in mehreren europäischen Märkten. Die neuesten Lösungen, darunter SolarFlow 2400 AC, SolarFlow 800 Pro und SolarFlow 800 Plus, stehen beispielhaft für intelligentes Energiemanagement, das die Interaktion zwischen Solarstromerzeugung, Batteriespeicherung und Haushaltsverbrauch optimiert. Durch die Kombination von Hardware-Kompetenz mit intelligenter Software ermöglicht Zendure Prosumenten, den Eigenverbrauch zu maximieren, Stromkosten zu senken und die Energieunabhängigkeit zu steigern.

    EUPD Research, ein führendes Institut für erneuerbare Energien, vergibt seine Auszeichnungen auf Grundlage strukturierter Methoden, die Marktdaten, Kundenfeedback und Expertenbewertungen kombinieren. Mehrfache Auszeichnungen in einem Zyklus bestätigen eindrucksvoll die technologische Stärke und Marktrelevanz von Zendure.

    „Mehrere Auszeichnungen von EUPD Research im selben Jahr zu gewinnen, ist eine starke Bestätigung unserer Strategie", sagte Bryan Liu, CEO von Zendure. „Es zeigt, dass unser Fokus auf intelligente, einfach zu installierende Lösungen sowohl bei Kunden als auch bei Experten Anklang findet. Da die Nachfrage nach dezentraler und benutzerfreundlicher Solarenergie in Europa wächst, bleiben wir unserem Ziel verpflichtet, saubere Energie intelligenter, zugänglicher und effizienter für alle zu machen."

    Über Zendure 

    Zendure wurde 2017 gegründet und ist ein führender Innovator im Bereich Solarenergielösungen mit Standorten im Silicon Valley (USA), in der Greater Bay Area (China), in Japan und Deutschland. Die Mission von Zendure ist es, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte weltweit bereitzustellen, indem die neueste EnergyTech populär gemacht wird. Das revolutionäre SolarFlow-Balkon-Energiespeichersystem verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und widerstandsfähige Energiequelle für den Alltag.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846453/Zendure.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-gewinnt-mehrere-eupd-research--und-solarprosumer-auszeichnungen-302643303.html





