Glencore greift nach Kupfer: Wird dieser Peru-Deal zum Gamechanger?

Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore baut seine Präsenz in Peru aus. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat eine von Glencore kontrollierte peruanische Gesellschaft sämtliche Anteile an der Compañía Minera Quechua S.A. übernommen und sich damit die Rechte an einem Kupfervorkommen in Espinar in der Region Cusco gesichert. Das Kupfervorkommen liegt in unmittelbarer Nähe zur Antapaccay-Mine von Glencore. Die Übernahme erweitere die Investitionen des Konzerns in der Region Espinar und könne den bestehenden Minenbetrieb unterstützen.

Insbesondere biete das Vorkommen Potenzial, die Erzversorgung von Antapaccay sowie der angrenzenden Lagerstätte Coroccohuayco langfristig zu ergänzen, heißt es weiter. Glencore betreibt in Peru unter anderem die Kupfermine Antapaccay, die sich vollständig im Konzernbesitz befindet und seit 2012 in Produktion ist. Im Jahr 2024 wurden dort gemäß Mitteilung rund 146.000 Tonnen Kupfer in Konzentratform gefördert. Darüber hinaus ist Glencore Eigentümer der Kupferlagerstätte Coroccohuayco, an der Minengesellschaft Antamina beteiligt sowie im Logistik- und Marketinggeschäft im Land aktiv.