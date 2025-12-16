    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    Rüstungswerte fallen weiter nach Ukraine-Gesprächen

    • Rüstungsaktien fallen stark wegen Ukraine-Friedensgespräche.
    • Rheinmetall verliert 4,6%, Renk und Hensoldt ebenfalls.
    • Sicherheitsgarantien für Ukraine belasten Rüstungswerte.
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungswerte fallen weiter nach Ukraine-Gesprächen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rüstungsunternehmen haben auch am Dienstag mit klaren Kursverlusten auf die jüngsten Gespräche um ein Ende des Ukraine-Krieges reagiert. Die Papiere von Rheinmetall büßten 4,6 Prozent auf 1.501 Euro ein und waren damit einsames Schlusslicht im Dax . Damit notieren sie wieder unter ihrer 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend angesehen wird.

    Im MDax waren die Anteilsscheine von Renk und Hensoldt ganz unten zu finden. Sie verloren 3,6 beziehungsweise 4,0 Prozent. Für die Titel des Spezialisten für U-Boote und Marineschiffe, TKMS , ging es um 2,1 Prozent abwärts.

    Als Belastung gilt, dass alle an den jüngsten Gesprächen in Berlin beteiligten Seiten die Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs als Fortschritt bezeichneten. Das betrifft vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, man sei jetzt "näher" als bisher an einer Lösung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt unrealistisch ist.

    Ein Händler verwies auf Medienberichte, dass die USA der Ukraine Sicherheitsgarantien ähnlich denen von Artikel 5 des Nato-Vertrags angeboten haben. Diese Garantien seien allerdings mit einer impliziten zeitlichen Begrenzung verbunden. Sie lägen derzeit auf dem Tisch, sofern eine Einigung erzielt werde. Die USA behaupteten, dass 90 Prozent der Probleme gelöst seien.

    Unterdessen berichtete die Nachrichtenagentur AFP, dass europäische Staats- und Regierungschefs als Teil der Garantien eine von den USA unterstützte "multinationale Truppe" vorgeschlagen haben, verbunden mit einer fortgesetzten umfangreichen Hilfe für das ukrainische Militär. Angesichts der Tatsache, dass Europa wahrscheinlich einen Großteil der Arbeit für die Sicherheitsgarantien leisten werde, bleibe die Erwartung bestehen, dass die Verteidigungsausgaben auch bei einer Einigung nicht sinken werden, erklärte der Händler.

    Jefferies-Analystin Chloe Lemarie sieht die Rüstungswerte wegen der jüngsten diplomatischen Bemühungen um ein Kriegsende zwar unter Druck, geht aber davon aus, dass ein Waffenstillstand bereits weitgehend in den aktuellen Aktienkursen eingepreist ist./edh/tih/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 1.501 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -7,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 68,82 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.175,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.980,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +31,74 %/+66,33 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, wie Friedensverhandlungen und Politik die Kursentwicklung von Rheinmetall beeinflussen. Einige sehen die langfristige Fundamentaldynamik durch gemeinsame Produktion, zementierte Aufträge und eine sicherheitspolitische Wende als stark; andere warnen vor kurzfristiger Verkaufsangst bei Friedenssignalen. Charttechnik wird kritisch gesehen (tiefere Hochs/Tiefs, mögliches Tief um ~1250); mehrere Nutzer wollen bei ca. 10% Rückgang nachkaufen.

    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
