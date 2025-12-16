AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte fallen weiter nach Ukraine-Gesprächen
- Rüstungsaktien fallen stark wegen Ukraine-Friedensgespräche.
- Rheinmetall verliert 4,6%, Renk und Hensoldt ebenfalls.
- Sicherheitsgarantien für Ukraine belasten Rüstungswerte.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rüstungsunternehmen haben auch am Dienstag mit klaren Kursverlusten auf die jüngsten Gespräche um ein Ende des Ukraine-Krieges reagiert. Die Papiere von Rheinmetall büßten 4,6 Prozent auf 1.501 Euro ein und waren damit einsames Schlusslicht im Dax . Damit notieren sie wieder unter ihrer 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend angesehen wird.
Im MDax waren die Anteilsscheine von Renk und Hensoldt ganz unten zu finden. Sie verloren 3,6 beziehungsweise 4,0 Prozent. Für die Titel des Spezialisten für U-Boote und Marineschiffe, TKMS , ging es um 2,1 Prozent abwärts.
Als Belastung gilt, dass alle an den jüngsten Gesprächen in Berlin beteiligten Seiten die Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs als Fortschritt bezeichneten. Das betrifft vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, man sei jetzt "näher" als bisher an einer Lösung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt unrealistisch ist.
Ein Händler verwies auf Medienberichte, dass die USA der Ukraine Sicherheitsgarantien ähnlich denen von Artikel 5 des Nato-Vertrags angeboten haben. Diese Garantien seien allerdings mit einer impliziten zeitlichen Begrenzung verbunden. Sie lägen derzeit auf dem Tisch, sofern eine Einigung erzielt werde. Die USA behaupteten, dass 90 Prozent der Probleme gelöst seien.
Unterdessen berichtete die Nachrichtenagentur AFP, dass europäische Staats- und Regierungschefs als Teil der Garantien eine von den USA unterstützte "multinationale Truppe" vorgeschlagen haben, verbunden mit einer fortgesetzten umfangreichen Hilfe für das ukrainische Militär. Angesichts der Tatsache, dass Europa wahrscheinlich einen Großteil der Arbeit für die Sicherheitsgarantien leisten werde, bleibe die Erwartung bestehen, dass die Verteidigungsausgaben auch bei einer Einigung nicht sinken werden, erklärte der Händler.
Jefferies-Analystin Chloe Lemarie sieht die Rüstungswerte wegen der jüngsten diplomatischen Bemühungen um ein Kriegsende zwar unter Druck, geht aber davon aus, dass ein Waffenstillstand bereits weitgehend in den aktuellen Aktienkursen eingepreist ist./edh/tih/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 1.501 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -7,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 68,82 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.175,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.980,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +31,74 %/+66,33 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Moin zusammen,
ich muss die Annahme eines "Endes des Ukraine-Kriegs" und die daraus abgeleitete Bedrohung der Rüstungsindustrie leider abermals kontern. Die Sichtweise der 2in1 Personen hier in der Gruppe ist in ihrer Naivität fatal und blendet die geopolitische Realität komplett aus.
Es gibt bis auf weiteres keinen Friedensschluss:
Die Hoffnung auf einen Friedensschluss (einen Friedensvertrag, der alle Konfliktparteien dauerhaft befriedet) ist rein utopisch. Das wahrscheinlichste Szenario, wenn überhaupt, ist ein Waffenstillstand. Und selbst der müsste von Russland erst akzeptiert werden. Ein Waffenstillstand stoppt die akute Zerstörung von Material, aber er beendet nicht die Bedrohung und die dahinterliegende Aufrüstungslogik.
Putins Strategie:
Wer glaubt, dass Russland nach einem Waffenstillstand seine Ambitionen aufgibt, ignoriert Putins klare Reden und Ziele. Die Situation erinnert mich in ihrer Verharmlosung stark an das frühere Sudetenland. Es wird ein temporärer Zustand hingenommen, der Russland Zeit gibt, Kräfte zu sammeln.
Meine Befürchtung ist klar: Ein Waffenstillstand dient als Pause, und die Kämpfe werden wohl im Frühjahr wieder aufgenommen. Die Bedrohung bleibt für mich permanent.
Die NATO-Lager sind leer. Das ist das eigentliche Megathema:
Über besagte Mitglied der Gruppe fokussiert nur auf den Ersatz von zerstörtem Gerät in der Ukraine. Das ist der kleine Aspekt. Der eigentliche Motor für Rheinmetall und die gesamte Branche ist die strukturelle Wende in der NATO.
Die meisten NATO-Länder haben ihre strategischen Lagerbestände auf ein historisches Tief entleert.
Die Mindestanforderungen der NATO an Material sind seit Jahren nicht erfüllt.
Die Nachfrage geht über kurzfristigen Ersatz hinaus. Es geht um die Umrüstung auf Kriegstüchtigkeit und die Einhaltung der mindestens noch 2%-Ziele in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
Diese strukturelle Nachfrage ist unabhängig von einem Waffenstillstand. Die Regierungen bestellen Kriegsgerät nicht "auf Halde", sondern um die jahrelangen Defizite in der Abschreckung zu beheben.
Realität der Abschreckung:
Unser Europa hat jetzt schmerzhaft gelernt, dass Abschreckung nur mit vollen Depots funktioniert. Die Rüstungsproduktion wird selbst bei einem Waffenstillstand nicht heruntergefahren. Sie wird hochgefahren, um die Verteidigungsfähigkeit als langfristige Versicherung gegen Russland wiederherzustellen.
Mein Fazit: Die Rheinmetall-Story basiert nicht auf dem Krieg, sondern auf der Erkenntnis, dass wir uns dauerhaft verteidigen müssen. Das ist mindestens ein Dekaden-Thema und geht weit über das naive Szenario eines "Friedensschlusses" hinaus.
Beste Grüße
Na ja, Du hast es versucht, kannst wieder nach Delfie zurück. Und übe weiter im Verunsichern. Das kann man besser.
Hatten wir alles mehrfach (!) schon , kannst wieder weiterziehen!