Tesla-Vorstand kassiert 3 Milliarden US-Dollar

Zwischen 2018 und 2020 erhielten die Vorstandsmitglieder im Durchschnitt Bar- und Aktienvergütungen von insgesamt rund 12 Millionen US-Dollar. Damit lag die Bezahlung deutlich über dem Niveau vergleichbarer Konzerne. Reuters zufolge war die Vergütung bei Tesla etwa achtmal so hoch wie bei Alphabet im selben Zeitraum und übertraf auch die Werte von Nvidia, Meta, Apple, Microsoft und Amazon während des von diesen Aktien getragenen Bullenmarktes.

Die Vergütung des Tesla-Vorstands hat in den vergangenen Jahren neue Maßstäbe gesetzt. Nach Daten des Vergütungs- und Governance-Spezialisten Equilar verdienten die Mitglieder des Aufsichtsgremiums durch Aktienprämien mehr als 3 Milliarden US-Dollar.

Der Großteil der Vergütung entfiel auf Aktienprämien für fünf der acht derzeitigen nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglieder. Drei weitere Mitglieder, Jeffrey Straubel, Jack Hartung und Joe Gebbia, traten dem Gremium erst bei, nachdem die Vergabe neuer Vergütungen ausgesetzt worden war. Obwohl seit 2020 im Zuge einer Einigung aus einer Aktionärsklage keine neuen Zuteilungen mehr erfolgten, stieg der Wert der bestehenden Aktienpakete mit dem Kursanstieg der Tesla-Aktie deutlich an.

Parallel dazu wächst auch das Vermögen von Tesla-Chef Elon Musk rasant. Laut Forbes überschritt Musk am Montag als erster Mensch überhaupt ein Vermögen von 600 Milliarden US-Dollar. Auslöser waren Berichte, wonach sein Raumfahrtunternehmen SpaceX bei einem möglichen Börsengang mit rund 800 Milliarden US-Dollar bewertet werden könnte.

Reuters hatte zuletzt berichtet, dass Musk rund 42 Prozent an SpaceX hält, das sich auf einen Börsengang im kommenden Jahr vorbereitet. Allein diese Bewertung würde sein Vermögen um etwa 168 Milliarden US-Dollar auf rund 677 Milliarden US-Dollar erhöhen, so Forbes.

Zusätzlichen Rückenwind erhält Musks Vermögen durch seine Beteiligung von etwa 12 Prozent an Tesla. Die Aktie des Elektroautoherstellers legte trotz rückläufiger Verkaufszahlen in diesem Jahr bisher um 13 Prozent zu. Am Montag gewann sie fast 4 Prozent, nachdem Musk erklärte, Tesla teste Robotaxis ohne Sicherheitsmonitore auf dem Beifahrersitz.

Im November hatten die Tesla-Aktionäre zudem einem Vergütungsplan für Musk mit einem Volumen von rund 1 Billion US-Dollar zugestimmt. Es handelt sich um das größte Vergütungspaket in der Unternehmensgeschichte. Investoren unterstützten damit Musks Vision, Tesla zu einem führenden Anbieter in den Bereichen künstliche Intelligenz und Robotik zu entwickeln.

Auch sein Start-up für künstliche Intelligenz, xAI, sorgt für Aufmerksamkeit. Medienberichten zufolge befindet sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen, um 15 Milliarden US-Dollar frisches Kapital bei einer Bewertung von rund 230 Milliarden US-Dollar einzuwerben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



