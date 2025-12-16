    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baustelle Hamburg-Berlin im Plan - Ab jetzt wird es komplex

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bahn: Sanierung Hamburg-Berlin auf gutem Weg.
    • Oberbauarbeiten fast abgeschlossen, 165 km Gleise erneuert.
    • Schwierige Leit- und Sicherungstechnik steht bevor.
    Baustelle Hamburg-Berlin im Plan - Ab jetzt wird es komplex
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn sieht sich bei der umfassenden Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin auf einem guten Weg. Die Arbeiten am Oberbau seien nach rund der Hälfte der geplanten Bauzeit inzwischen abgeschlossen, teilte der Konzern mit. Seit Anfang August seien rund 165 Kilometer Gleise, 241 Weichen, Schallschutzwände, Signale, Oberleitungen und Bahnsteige erneuert worden.

    Der Ersatzverkehr mit Bussen auf betroffenen Regionalverkehrsverbindungen sei laufend verbessert worden und funktioniere inzwischen weitgehend stabil. Auch das Konzept für den Fernverkehr laufe gut. Die Fernzüge werden derzeit über Stendal und Uelzen umgeleitet und brauchen rund 45 Minuten länger.

    Noch bis Ende April bleibt die Hauptstrecke gesperrt. Die Bauarbeiten gingen nun in die nächste Phase, teilte der Chef der zuständigen Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo, Philipp Nagl, mit.

    Schwierigste Aufgabe kommt erst noch

    Mit der Erneuerung der sogenannten Leit- und Sicherungstechnik steht der Bahn dabei die schwierigste Aufgabe noch bevor. Hunderte Kilometer Kabel, Signale und Weichenantriebe müssen ausgetauscht oder neu verlegt werden. Danach erfolgt laut Bahn ein mehrstufiger Prüf- und Abnahmeprozess. "Unser Team hat dabei gemeinsam mit den Herstellern also noch einige Herausforderungen vor sich", betonte Nagl.

    Die Modernisierung der Strecke ist eine von insgesamt mehr als 40 sogenannten Generalsanierungen, mit der Bund und Bahn bis Mitte der 30er Jahre das marode Schienennetz auf wichtigen Verbindungen wieder ertüchtigen will. Start war 2024 auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. In diesem Jahr wurde neben Hamburg-Berlin auch die vor allem für den Güterbahnverkehr wichtige Verbindung Emmerich-Oberhausen saniert. Die Arbeiten erfolgen dabei stets bei voll gesperrter Strecke./maa/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Baustelle Hamburg-Berlin im Plan - Ab jetzt wird es komplex Die Deutsche Bahn sieht sich bei der umfassenden Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin auf einem guten Weg. Die Arbeiten am Oberbau seien nach rund der Hälfte der geplanten Bauzeit inzwischen abgeschlossen, teilte der Konzern mit. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     