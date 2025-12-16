    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S

    Besonders beachtet!

    309 Aufrufe 309 0 Kommentare 0 Kommentare

    K+S Aktie weiter aufwärts - 16.12.2025

    Am 16.12.2025 ist die K+S Aktie, bisher, um +4,81 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.

    Besonders beachtet! - K+S Aktie weiter aufwärts - 16.12.2025
    Foto: Michael Matthey - dpa

    K+S ist ein führender Anbieter von Kali- und Magnesiumprodukten, mit starker Marktstellung in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Nutrien, Mosaic und Uralkali. K+S punktet mit einer breiten Produktpalette und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    K+S Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.12.2025

    Die K+S Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,81 % auf 12,530 zulegen. Das sind +0,575  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der K+S Aktie. Nach einem Plus von +1,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 12,530. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.067,18€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.161,20€
    Basispreis
    2,11
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die K+S Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +6,47 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von K+S +14,55 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

    K+S Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,19 %
    1 Monat +1,19 %
    3 Monate +6,47 %
    1 Jahr +4,19 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der K+S Aktie, insbesondere im Hinblick auf die Beteiligungen von Rossmann und die Marktbedingungen. Anleger analysieren die Short-Positionen von BlackRock und die Strategie von Rossmann, der seine Anteile erhöht hat. Zudem wird die politische Situation in Belarus thematisiert, die potenzielle Auswirkungen auf K+S haben könnte. Die vorzeitige Vertragsverlängerung des Vorstands wird als Stabilitätsmaßnahme gewertet, jedoch gibt es auch kritische Stimmen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber K+S eingestellt.

    Zur K+S Diskussion

    Informationen zur K+S Aktie

    Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,23 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 16.12. - ATX stark +0,50 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    UBS stuft K+S auf 'Sell'


    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Jeder spreche über ein mögliches Aus für die Chemieindustrie in Europa, schrieb Geoff Haire am Montagabend in seinem …

    K+S Aktie jetzt kaufen?


    Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    K+S

    +4,52 %
    +3,27 %
    +3,72 %
    +7,53 %
    +6,10 %
    -37,11 %
    +53,34 %
    -49,79 %
    +649,25 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! K+S Aktie weiter aufwärts - 16.12.2025 Am 16.12.2025 ist die K+S Aktie, bisher, um +4,81 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     