    Im roten Markt wird gekauft

    Cathie Woods ARK Invest investiert weitere Millionen in Krypto-Aktien

    Cathie Woods ARK Invest nutzt die Kursschwäche bei Coinbase, BitMine und Circle für aggressive Zukäufe.

    Für Sie zusammengefasst
    • ARK Invest kauft bei Coinbase, BitMine, Circle zu.
    • Cathie Wood setzt auf Krypto trotz Kursverlusten.
    • ARK hält Milliardenbeträge in Krypto-Aktien.
    Cathie Woods ARK Invest investiert weitere Millionen in Krypto-Aktien
    Foto: Dall-E

    Cathie Wood bleibt ihrer bekannten Strategie treu: Kaufen, wenn andere verkaufen. Die von der Starinvestorin geführte Investmentgesellschaft ARK Invest hat deutlich aufgestockt und im Zuge eines breit angelegten Abverkaufs kräftig bei Krypto-nahen Aktien zugegriffen. Besonders im Fokus standen Coinbase, BitMine und Circle.

    Laut Handelsmeldungen kaufte ARK über mehrere börsengehandelte Fonds – darunter ARKK, ARKW und ARKF – BitMine-Aktien im Wert von rund 17 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen Coinbase-Papiere für etwa 16,26 Millionen US-Dollar sowie Circle-Anteile im Volumen von 10,8 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus stockte ARK seine Positionen bei Block mit 5,94 Millionen US-Dollar, beim Krypto-Börsenbetreiber Bullish mit 5,2 Millionen US-Dollar sowie beim eigenen Spot-Bitcoin-ETF um weitere 1,24 Millionen US-Dollar auf.

    Alle Zukäufe tiefrot

    Sämtliche von ARK gekauften Titel verzeichneten am Montag deutliche Kursverluste. BitMine, das als weltweit größtes Ethereum-Treasury-Unternehmen gilt, brach um 11,22 Prozent auf 30,95 US-Dollar ein. Coinbase verlor 6,37 Prozent auf 250,42 US-Dollar, während Circle um 9,6 Prozent auf 75,46 US-Dollar nachgab. Block fiel moderat um 1,13 Prozent, Bullish verlor 2,55 Prozent. Auch der ARK-Spot-Bitcoin-ETF schloss mit einem Minus von 4,91 Prozent.

    Parallel dazu steht der gesamte Krypto-Markt unter Druck. Bitcoin rutscht bis Dienstagmittag um 3,2 Prozent auf 87.000 US-Dollar ab, Ether verliert sogar 6,6 Prozent und notiert bei 2.950 US-Dollar.

     

    Milliardenwetten auf Krypto

    Insgesamt hält ARK derzeit rund 609 Millionen US-Dollar in Coinbase, etwa 323 Millionen US-Dollar in Circle, rund 275 Millionen US-Dollar in BitMine, circa 194 Millionen US-Dollar in Bullish sowie etwa 140 Millionen US-Dollar in CoreWeave.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Pascal Grunow
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Im roten Markt wird gekauft Cathie Woods ARK Invest investiert weitere Millionen in Krypto-Aktien Cathie Woods ARK Invest nutzt die Kursschwäche bei Coinbase, BitMine und Circle für aggressive Zukäufe.
