Im roten Markt wird gekauft
Cathie Woods ARK Invest investiert weitere Millionen in Krypto-Aktien
Cathie Woods ARK Invest nutzt die Kursschwäche bei Coinbase, BitMine und Circle für aggressive Zukäufe.
- ARK Invest kauft bei Coinbase, BitMine, Circle zu.
- Cathie Wood setzt auf Krypto trotz Kursverlusten.
- ARK hält Milliardenbeträge in Krypto-Aktien.
Cathie Wood bleibt ihrer bekannten Strategie treu: Kaufen, wenn andere verkaufen. Die von der Starinvestorin geführte Investmentgesellschaft ARK Invest hat deutlich aufgestockt und im Zuge eines breit angelegten Abverkaufs kräftig bei Krypto-nahen Aktien zugegriffen. Besonders im Fokus standen Coinbase, BitMine und Circle.
Laut Handelsmeldungen kaufte ARK über mehrere börsengehandelte Fonds – darunter ARKK, ARKW und ARKF – BitMine-Aktien im Wert von rund 17 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen Coinbase-Papiere für etwa 16,26 Millionen US-Dollar sowie Circle-Anteile im Volumen von 10,8 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus stockte ARK seine Positionen bei Block mit 5,94 Millionen US-Dollar, beim Krypto-Börsenbetreiber Bullish mit 5,2 Millionen US-Dollar sowie beim eigenen Spot-Bitcoin-ETF um weitere 1,24 Millionen US-Dollar auf.
Alle Zukäufe tiefrot
Sämtliche von ARK gekauften Titel verzeichneten am Montag deutliche Kursverluste. BitMine, das als weltweit größtes Ethereum-Treasury-Unternehmen gilt, brach um 11,22 Prozent auf 30,95 US-Dollar ein. Coinbase verlor 6,37 Prozent auf 250,42 US-Dollar, während Circle um 9,6 Prozent auf 75,46 US-Dollar nachgab. Block fiel moderat um 1,13 Prozent, Bullish verlor 2,55 Prozent. Auch der ARK-Spot-Bitcoin-ETF schloss mit einem Minus von 4,91 Prozent.
Parallel dazu steht der gesamte Krypto-Markt unter Druck. Bitcoin rutscht bis Dienstagmittag um 3,2 Prozent auf 87.000 US-Dollar ab, Ether verliert sogar 6,6 Prozent und notiert bei 2.950 US-Dollar.
Milliardenwetten auf Krypto
Insgesamt hält ARK derzeit rund 609 Millionen US-Dollar in Coinbase, etwa 323 Millionen US-Dollar in Circle, rund 275 Millionen US-Dollar in BitMine, circa 194 Millionen US-Dollar in Bullish sowie etwa 140 Millionen US-Dollar in CoreWeave.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion