    KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für ...

    OTS - KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für ...
    KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Wasserstoffkernnetz in Deutschland
    Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt Nowega, einem der 16 Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, 150 Millionen EUR zur Verfügung, weitere 30 Millionen EUR werden von der DekaBank beigesteuert. Nowega plant in den kommenden Jahren ein umfangreiches Investitionsprogramm in die Wasserstoff- und Gasinfrastruktur. Die vorliegende Finanzierung dient dem Umbau und der Erweiterungen von Wasserstoffinfrastruktur sowie dem Ausbau von Biogasinfrastruktur. HKCF hat ihren langjährigen Kunden Nowega bei den langfristigen Finanzierungsverträgen für dieses Investitionsvorhaben beraten.

    Der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur soll im Wesentlichen aus der Umstellung vorhandener Gasleitungen erfolgen - erste Gasleitungen wurden in Vorbereitung auf den künftigen Wasserstofftransport bereits erfolgreich umgebaut. Die KfW IPEX-Bank hatte Nowega dafür bereits 2020 ein Darlehen in Höhe von 40 Millionen EUR zur Verfügung gestellt.

    Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank: "Wir freuen uns sehr, erneut unseren Kunden Nowega unterstützen zu können. Der Erhalt und Ausbau der deutschen und europäischen Energieinfrastruktur ist ein zentrales Anliegen unserer Bank, und mit unserer Finanzierung für das Wasserstoffkernnetz tragen wir zur Transformation der Energieversorgung sowie zur Versorgungssicherheit bei."

    Über Nowega GmbH

    Die Nowega GmbH ist ein Fernleitungsnetzbetreiber mit Sitz in Münster. Das Tochterunternehmen der Erdgas Münster GmbH betreibt, wartet und vermarktet mit seinen rund 150 Mitarbeitenden insgesamt 1.500 Kilometer Gashochdruckleitungen. Das Leitungsnetz erstreckt sich von der niederländischen Grenze quer durch Niedersachsen und Teile Nordrhein-Westfalens bis in das Wendland und ist Teil der innereuropäischen Transportwege für Erdgas. Nowega ist Teil der Wasserstoffinitiative GET H2 und an mehreren Projekten zum Aufbau des Wasserstoffnetzes für Deutschland beteiligt.

    Pressekontakt:

    Antje Schlagenhaufer
    E-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de
    Tel.: +49 69 7431-4001
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6180594 OTS: KfW IPEX-Bank






