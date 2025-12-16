KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für ...

KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Wasserstoffkernnetz in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt Nowega, einem der 16 Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, 150 Millionen EUR zur Verfügung, weitere 30 Millionen EUR werden von der DekaBank beigesteuert. Nowega plant in den kommenden Jahren ein umfangreiches Investitionsprogramm in die Wasserstoff- und Gasinfrastruktur. Die vorliegende Finanzierung dient dem Umbau und der Erweiterungen von Wasserstoffinfrastruktur sowie dem Ausbau von Biogasinfrastruktur. HKCF hat ihren langjährigen Kunden Nowega bei den langfristigen Finanzierungsverträgen für dieses Investitionsvorhaben beraten.

Der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur soll im Wesentlichen aus der Umstellung vorhandener Gasleitungen erfolgen - erste Gasleitungen wurden in Vorbereitung auf den künftigen Wasserstofftransport bereits erfolgreich umgebaut. Die KfW IPEX-Bank hatte Nowega dafür bereits 2020 ein Darlehen in Höhe von 40 Millionen EUR zur Verfügung gestellt.

