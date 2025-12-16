    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank
    UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ausgezeichnet (FOTO)

    Foto: adobe.stock.com
    Nürnberg (ots) - Die Fondsfamilie der UmweltBank wurde erneut mit dem FNG-Siegel
    ausgezeichnet: Alle fünf Fonds, die nach dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der
    UmweltBank gemanagt werden, erhielten in diesem Jahr die unabhängige
    Nachhaltigkeits-Zertifizierung des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Unter anderem
    wurde auch der neue Anleihen-ETF der grünen Direktbank im Rahmen der
    Vergabefeier auf dem Frankfurter Römerberg am 11. Dezember 2025 mit dem
    FNG-Siegel für das Jahr 2026 prämiert.

    Die Fonds und ETFs wurden für ihre nachhaltige Ausrichtung und ihre besonders
    anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Vor allem
    die institutionelle Glaubwürdigkeit, hohe Produktstandards sowie der klare
    Nachhaltigkeitsfokus der Portfolios überzeugten die Jury. "Besonders freuen wir
    uns über die Bewertung der drei aktiven Fonds, die allesamt mit der Bestnote
    ausgezeichnet wurden", sagt Volker Grimm, Teamleiter Investmentfonds bei der
    UmweltBank. "Das bestätigt uns in unserem Ansatz, unsere Kompetenz in grünen
    Geldanlagen mit den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden zu
    verbinden."

    Im Einzelnen wurden die Fonds wie folgt bewertet:

    - UmweltBank Fonds - Sustainable Europe: 3 Sterne
    - UmweltBank Fonds - Social Future: 3 Sterne
    - UmweltBank Fonds - Green Future: 3 Sterne
    - UmweltBank ETF - Global SDG Focus: 2 Sterne
    - UmweltBank ETF - Green & Social Bonds Euro: 2 Sterne

    Alle Informationen zur UmweltBank-Fondsfamilie:
    http://www.umweltbank.de/fondsfamilie

    Weitere Informationen zum FNG-Siegel stehen auf der offiziellen Website zur
    Verfügung: http://www.fng-siegel.org/

    Über das FNG-Siegel

    Das FNG-Siegel gilt als führender Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen
    im deutschsprachigen Raum und wird jährlich vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.
    V. (FNG) vergeben. Es zeichnet Fonds aus, die die anspruchsvollen Kriterien des
    eigens entwickelten Qualitätsstandards erfüllen. Erfolgreich zertifizierte Fonds
    folgen einem klaren und transparenten Nachhaltigkeitsansatz. Die Prüfung erfolgt
    durch den Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. e. V. und das Uni-Spin-off AIR unter
    Leitung von Prof. Dr. Timo Busch. Ein externes, interdisziplinäres Komitee
    begleitet den Prozess.

    Über die UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
    wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
    Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
    Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
    Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.
     

