UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ausgezeichnet (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die Fondsfamilie der UmweltBank wurde erneut mit dem FNG-Siegelausgezeichnet: Alle fünf Fonds, die nach dem strengen Nachhaltigkeitsansatz derUmweltBank gemanagt werden, erhielten in diesem Jahr die unabhängigeNachhaltigkeits-Zertifizierung des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Unter anderemwurde auch der neue Anleihen-ETF der grünen Direktbank im Rahmen derVergabefeier auf dem Frankfurter Römerberg am 11. Dezember 2025 mit demFNG-Siegel für das Jahr 2026 prämiert.Die Fonds und ETFs wurden für ihre nachhaltige Ausrichtung und ihre besondersanspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Vor allemdie institutionelle Glaubwürdigkeit, hohe Produktstandards sowie der klareNachhaltigkeitsfokus der Portfolios überzeugten die Jury. "Besonders freuen wiruns über die Bewertung der drei aktiven Fonds, die allesamt mit der Bestnoteausgezeichnet wurden", sagt Volker Grimm, Teamleiter Investmentfonds bei derUmweltBank. "Das bestätigt uns in unserem Ansatz, unsere Kompetenz in grünenGeldanlagen mit den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden zuverbinden."Im Einzelnen wurden die Fonds wie folgt bewertet:- UmweltBank Fonds - Sustainable Europe: 3 Sterne- UmweltBank Fonds - Social Future: 3 Sterne- UmweltBank Fonds - Green Future: 3 Sterne- UmweltBank ETF - Global SDG Focus: 2 Sterne- UmweltBank ETF - Green & Social Bonds Euro: 2 SterneAlle Informationen zur UmweltBank-Fondsfamilie:http://www.umweltbank.de/fondsfamilieWeitere Informationen zum FNG-Siegel stehen auf der offiziellen Website zurVerfügung: http://www.fng-siegel.org/Über das FNG-SiegelDas FNG-Siegel gilt als führender Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagenim deutschsprachigen Raum und wird jährlich vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) vergeben. Es zeichnet Fonds aus, die die anspruchsvollen Kriterien deseigens entwickelten Qualitätsstandards erfüllen. Erfolgreich zertifizierte Fondsfolgen einem klaren und transparenten Nachhaltigkeitsansatz. Die Prüfung erfolgtdurch den Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. e. V. und das Uni-Spin-off AIR unterLeitung von Prof. Dr. Timo Busch. Ein externes, interdisziplinäres Komiteebegleitet den Prozess.Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mitwirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus denBereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie dieEnergiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.