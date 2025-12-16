UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ausgezeichnet (FOTO)
ausgezeichnet: Alle fünf Fonds, die nach dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der
UmweltBank gemanagt werden, erhielten in diesem Jahr die unabhängige
Nachhaltigkeits-Zertifizierung des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Unter anderem
wurde auch der neue Anleihen-ETF der grünen Direktbank im Rahmen der
Vergabefeier auf dem Frankfurter Römerberg am 11. Dezember 2025 mit dem
FNG-Siegel für das Jahr 2026 prämiert.
Die Fonds und ETFs wurden für ihre nachhaltige Ausrichtung und ihre besonders
anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Vor allem
die institutionelle Glaubwürdigkeit, hohe Produktstandards sowie der klare
Nachhaltigkeitsfokus der Portfolios überzeugten die Jury. "Besonders freuen wir
uns über die Bewertung der drei aktiven Fonds, die allesamt mit der Bestnote
ausgezeichnet wurden", sagt Volker Grimm, Teamleiter Investmentfonds bei der
UmweltBank. "Das bestätigt uns in unserem Ansatz, unsere Kompetenz in grünen
Geldanlagen mit den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden zu
verbinden."
Im Einzelnen wurden die Fonds wie folgt bewertet:
- UmweltBank Fonds - Sustainable Europe: 3 Sterne
- UmweltBank Fonds - Social Future: 3 Sterne
- UmweltBank Fonds - Green Future: 3 Sterne
- UmweltBank ETF - Global SDG Focus: 2 Sterne
- UmweltBank ETF - Green & Social Bonds Euro: 2 Sterne
Alle Informationen zur UmweltBank-Fondsfamilie:
http://www.umweltbank.de/fondsfamilie
Weitere Informationen zum FNG-Siegel stehen auf der offiziellen Website zur
Verfügung: http://www.fng-siegel.org/
Über das FNG-Siegel
Das FNG-Siegel gilt als führender Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen
im deutschsprachigen Raum und wird jährlich vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.
V. (FNG) vergeben. Es zeichnet Fonds aus, die die anspruchsvollen Kriterien des
eigens entwickelten Qualitätsstandards erfüllen. Erfolgreich zertifizierte Fonds
folgen einem klaren und transparenten Nachhaltigkeitsansatz. Die Prüfung erfolgt
durch den Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. e. V. und das Uni-Spin-off AIR unter
Leitung von Prof. Dr. Timo Busch. Ein externes, interdisziplinäres Komitee
begleitet den Prozess.
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie
Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 3,49 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -0,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,11 %.
Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 144,08 Mio..
UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3162. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UmweltBank - 557080 - DE0005570808
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UmweltBank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was soll man da für eine Meinung haben wenn da 500 u.15 Aktien gekauft werden. Es werden bestimmt nicht so viele gehandelt u. er will bestimmt seine Kauf Kurse von letztem Jahr verbessern. Da waren auch mal Tage mit 10.000 St. zum doppelten Preis dabei.
Mal wieder angeschaut. Jetzt gab's die zu erwartende Not-KE, immerhin (noch) in geringem Umfang.