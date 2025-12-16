JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Maziar Mike Doustdar sei zuversichtlich, dass geringere Preise für Abnehmmittel der GLP-1-Klasse in den USA letztlich zu anziehenden Absatzvolumina führen, schrieb Richard Vosser am Dienstag in seinem Resümee zur Telefonkonferenz mit dem Chef der Dänen Ende November. Er habe aber klargestellt, dass es einige Zeit dauern könne, bis sich der positive Effekt einstelle. Doustdar gehe zudem weiter von einem US-Marktstart für das oral verabreichte Wegovy Anfang 2026 aus./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 42,38EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
