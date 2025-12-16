JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Maziar Mike Doustdar sei zuversichtlich, dass geringere Preise für Abnehmmittel der GLP-1-Klasse in den USA letztlich zu anziehenden Absatzvolumina führen, schrieb Richard Vosser am Dienstag in seinem Resümee zur Telefonkonferenz mit dem Chef der Dänen Ende November. Er habe aber klargestellt, dass es einige Zeit dauern könne, bis sich der positive Effekt einstelle. Doustdar gehe zudem weiter von einem US-Marktstart für das oral verabreichte Wegovy Anfang 2026 aus./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 42,38EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



