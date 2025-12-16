Wirtschaft
Dax am Mittag trotz ZEW-Überraschung weiter im Minus
Foto: adobe.stock.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.150 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten BASF, Zalando und Merck, am Ende Airbus, MTU und Rheinmetall.
Die überraschend deutlich gestiegenen ZEW-Konjunkturerwartungen für Dezember sorgten nicht für größere Impulse. "Die vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten blicken mit Optimismus ins kommende Jahr", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. Das Infrastrukturprogramm der Bundesregierung scheine im kommenden Jahr laut dem Urteil der Finanzmarktanalysten seine positiven Konsequenzen zu zeigen.
Die ZEW-Konjunkturerwartungen heben sich vom ebenfalls am Morgen veröffentlichten Einkaufsmanagerindex ab. "Während dort gedämpft in die Zukunft geblickt wird, sind die Finanzmarktanalysten wesentlich optimistischer", so Gitzel. Von entscheidender Bedeutung werde im kommenden Jahr sein, dass die Mittel aus dem Infrastruktur-Sondervermögen schnell und zielgerichtet freigegeben werden. "In diesem Falle käme es zu Multiplikatoreneffekten, die größere Teile der deutschen Wirtschaft erfassen könnten. Von diesen positiven Multiplikatoreneffekten scheinen die vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten überzeugt zu sein."
Die überraschend deutlich gestiegenen ZEW-Konjunkturerwartungen für Dezember sorgten nicht für größere Impulse. "Die vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten blicken mit Optimismus ins kommende Jahr", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. Das Infrastrukturprogramm der Bundesregierung scheine im kommenden Jahr laut dem Urteil der Finanzmarktanalysten seine positiven Konsequenzen zu zeigen.
Die ZEW-Konjunkturerwartungen heben sich vom ebenfalls am Morgen veröffentlichten Einkaufsmanagerindex ab. "Während dort gedämpft in die Zukunft geblickt wird, sind die Finanzmarktanalysten wesentlich optimistischer", so Gitzel. Von entscheidender Bedeutung werde im kommenden Jahr sein, dass die Mittel aus dem Infrastruktur-Sondervermögen schnell und zielgerichtet freigegeben werden. "In diesem Falle käme es zu Multiplikatoreneffekten, die größere Teile der deutschen Wirtschaft erfassen könnten. Von diesen positiven Multiplikatoreneffekten scheinen die vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten überzeugt zu sein."
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Überkapazitäten in der Chemiebranche, die BASF-Profitabilität und die Kursentwicklung. Während BASF für 2025 positive Gewinnprognosen aufweist, wird für 2026 keine Verbesserung erwartet. Investoren diskutieren die Bewertung des Unternehmens, technische Kursanalysen und mögliche Kursrückgänge, wobei die langfristige Perspektive als attraktiv eingeschätzt wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
DerKosmokrat schrieb 09.12.25, 14:10
mitdiskutieren »
Das momentane Problem der Chemiebranche sind weltweite Überkapazitäten und der daraus resultierende Preisdruck. Viele Firmenlenker haben sich halt gedacht, wenn ich mehr verkaufen will, muss ich billiger produzieren, also stelle ich mir ein super effizientes, modernes, digitalisiertes Werk hin mit deutlich mehr Kapazität als das alte. Dann gewinne ich Marktanteile, weil so billig wie ich kann keiner produzieren.
Blöd, wenn das alle gleichzeitig machen. Langfristig werden wohl ein paar kleinere Unternehmen auf der Strecke bleiben, so mancher Große - wie BASF - wird eben nicht profitable Werke einfach wieder schließen. Bis wieder ein Gleichgewicht im Markt hergestellt ist, das für die großen Player gute Margen bedeutet.
Noch ist BASF profitabel, und für 2025 wird ein Gewinn pro Aktie von 2,63 Euro erwartet. Das ist deutlich besser als z.B. Dow Chemicals, dort wird ein Verlust von einem knappen Dollar pro Aktie erwartet.
russak22 schrieb 04.12.25, 19:23
Markus Kamieth meinte heute in Handelsblatt, dass er keine Besserung in 2026 erwartet. Vielleicht deswegen der heutige Absturzmitdiskutieren »
BörsenVeteran schrieb 04.12.25, 12:46
mitdiskutieren »
39 EUR.
Ich warte immer noch ganz geduldig. Im Einkauf liegt der Gewinn.
Bei Equinor musste ich auch Jahre auf die 19,50 warten.
Und bei Porsche auch auf die 39.
Aber es lohnt sich!
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte