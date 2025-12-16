4,7 % Dividende zum Schleuderpreis oder 124-%-Chance – diese Aktie bietet beides

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Comcast

Das sich dem Ende neigende Jahr 2025 war das dritte in Folge, in welchem KI- und Technologieaktien den Ton angegeben haben. Wenngleich die Begeisterung in den vergangenen Wochen spürbar nachgelassen hat und Anlegerinnen und Anleger damit begonnen haben, nicht nur die Chancen, sondern auch die (finanziellen) Risiken der Technologie zu beleuchten, wird der Nasdaq 100 (+19,1 Prozent) erneut den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+15,3 Prozent) outperformen.

Das bedeutet, dass es neben Gewinnern auch Verlierer geben haben muss – das Nachsehen hatten vor allem Wertpapiere aus weniger wachstumsstarken Branchen. Value- und Dividendenaktien haben damit einmal mehr schlechter performt. Werden allerdings nur die letzten Wochen und nicht das ganze Jahr betrachtet, konnten Aktien mit günstiger Bewertung Technologiewerte deutlich schlagen. Die von vielen Anlegerinnen und Anlegern erhoffte Jahresendrallye findet längst statt – nur eben bei Aktien, die in den vergangenen 12 Monaten vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erhalten haben.

Comcast: So günstig gibt es Qualität aktuell fast nirgendwo!

Das gilt zum Beispiel für den Kabelnetzbetreiber Comcast, der nicht nur einer der reichweitenstärksten Internet- und TV-Anbieter in den USA ist, sondern auch über ein riesiges Medien- und Unterhaltungskonglomerat herrscht – mit Fernsehsendern wie CNBC und der Kino- und Freizeitparksparte Universal. Die Aktie notiert gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Minus von fast 22 Prozent. Das kapitalintensive Geschäftsmodell wurde einerseits durch die anhaltend hohen Zinsen belastet. Gleichzeitig befürchten Investoren die Disruption durch Satellitennetzbetreiber wie Starlink (SpaceX) und AST SpaceMobile.

Die anhaltenden Kursverluste haben die Comcast-Aktie aber zu einem der im S&P 500 am günstigsten bewerteten Werte gemacht, womit fundamental alles für einen Einstieg spricht. Auch im Chart lassen sich nach einer jahrelangen Talfahrt Anzeichen für eine Trendwende finden. Zeit für einen Einstieg in die ebenso günstige wie ausschüttungsstarke Aktie?

Comcast Chartsignale

Hartnäckiger Abwärtstrend: Die Aktie von Comcast handelt in einer übergeordneten, mehrjährigen Abwärtsbewegung, die für hohe Kursverluste gesorgt hat.

Die Aktie von Comcast handelt in einer übergeordneten, mehrjährigen Abwärtsbewegung, die für hohe Kursverluste gesorgt hat. Erholung angelaufen: Nach bullishen Divergenzen in der technischen Indikation ist eine Gegenbewegung angelaufen. Diese könnte zu einem nachhaltigen Trend werden.

Nach bullishen Divergenzen in der technischen Indikation ist eine Gegenbewegung angelaufen. Diese könnte zu einem nachhaltigen Trend werden. Erste Kaufsignale: Am Dienstag gelingt Comcast der Sprung über die 50-Tage-Linie. Auch der Trendstärkeindikator MACD sorgt für ein Kaufsignal.

Am Dienstag gelingt Comcast der Sprung über die 50-Tage-Linie. Auch der Trendstärkeindikator MACD sorgt für ein Kaufsignal. Hohe Ertragschancen: Sowohl technisch als auch fundamental bietet das Unternehmen starke Aufwärtschancen. 2026 sind zweistellige Gewinne zu erwarten.

Comcast: Der vielleicht vorhersehbarste Turnaround?!

Übergeordnet handelt die Comcast-Aktie in einem Abwärtstrend. Ausgehend von ihrem im September 2021 markierten Allzeithoch bei 61,80 US-Dollar haben die Anteile zuletzt mehr als 60 Prozent ihres Wertes verloren. Dafür war neben der zwischenzeitlichen Überbewertung des Unternehmens vor allem das anhaltend hohe Zinsniveau verantwortlich – Anleihen sind aufgrund ihrer hohen Verzinsung in direkte Konkurrenz zu Dividendenaktien getreten. Auch die befürchtete Disruption des Geschäftsmodells durch Streaming-Anbieter einerseits, und Satellitennetzbetreiber andererseits haben Anlegerinnen und Anleger aus den Anteilen des eigentlich cashflow- und dividendenstarken Unternehmens getrieben.

Auch in den vergangenen 12 Monaten dominierten Verkäufe das Kursgeschehen. Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr haben die Anteile knapp 22 Prozent an Wert verloren. Der Abwärtstrend erschien dabei umso nachhaltiger, als dass er von fallenden technischen Indikatoren begleitet wurde. Weitere Verkaufssignale waren das Death Cross bereits im Januar sowie ein Kurs dauerhaft unter den gleitenden Durchschnitten.

Der Dienstag hat gleich zwei Kaufsignale gebracht

Zwar kam es immer wieder zu aussichtsreichen Bodenbildungsversuchen, doch ernsthafte Versuche, den Abwärtstrend zu attackieren, blieben aus. Die letzte Notierung oberhalb der übergeordnete Trends anzeigenden 200-Tage-Linie ist mehr als ein Jahr her. Selbst die 50-Tage-Linie konnte in den vergangenen Monaten nicht mehr ernsthaft angegriffen werden.

Das hat sich am Dienstag schlagartig geändert. Die Aktie hat gleich zwei Kaufsignale generiert. Erstens ist sie über die 50-Tage-Linie geklettert, was prozyklisch zu bewerten ist. Außerdem steht der Trendstärkeindikator MACD unmittelbar vor dem Vorzeichenwechsel, was einen neuen Aufwärtstrend der Aktie anzeigen würde. Diesem Erfolg ist eine Bodenbildung im Bereich der Unterstützungen zwischen 27,50 und 26,00 US-Dollar vorausgegangen.

Wetten auf steigende Kurse jetzt risikoärmer als auf fallende Kurse

Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie wird erhebliches Kurspotenzial freigesetzt. Die nächsten Widerstände liegen erst im Bereich von 31 bis 32,50 US-Dollar. Hier trifft Comcast neben Horizontalunterstützungen auch auf die 200-Tage-Linie. Eine nachhaltige Trendwende wäre für Kurse oberhalb von 34 US-Dollar erreicht. Selbst bis dahin besteht jedoch beträchtliches Aufwärtspotenzial.

Dieses Setup bleibt aktiv, solange Comcast nicht erneut unter 26 US-Dollar fällt. In diesem Fall wären neue Mehrjahrestiefs und damit weitere Verkaufssignale nicht zu vermeiden. Wer die Aktie jetzt kauft, und ein Stopp-Loss bei 26 US-Dollar setzt, sichert sich damit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

So viel Value bietet für wenig Geld fast kein anderes Unternehmen

Mit Blick auf die Bewertung ist es für eine Erholung der Aktie allerhöchste Zeit, denn Comcast ist aktuell eines der günstigsten, im US-Gesamtmarktindex S&P 500 notierten Unternehmen. Für das kommende Geschäftsjahr ist Comcast mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,8 bewertet. Das entspricht nicht nur einer Gewinnrendite von 14,7 Prozent, sondern bedeutet gegenüber dem 5-Jahres-Durchschnitt von 11,8 auch eine Abweichung von -43,2 Prozent. Gegenüber dem Branchenmittel (15,6) bietet Comcast sogar einen Nachlass von 57,1 Prozent.

Auch mit Blick auf die übrigen Kennziffern fällt es schwer, ein Unternehmen von derart hoher Qualität zu einem vergleichbaren Preis zu finden. Comcast handelt fast zum Buchwert (KBVe 2026: 1,07) und bietet dabei eine Cashflow-Rendite von sagenhaften 30,2 Prozent. In den vergangenen 12 Monaten hat der Konzern seinen Anteilseignerinnen und -eignern einen operativen Mittelzufluss von 32,8 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet – die kommen nicht zuletzt der mit 4,7 Prozent überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite zugute.

Der einzige Schwachpunkt der Bilanz ist die für Telekommunikationsunternehmen übliche, hohe Verschuldung. Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 99,1 Milliarden US-Dollar. Der Verschuldungsgrad ist mit einem Verhältnis von 2,6 gegenüber dem EBITDA aber beherrschbar.

An der Wall Street herrscht zuversichtliche Skepsis

Nach der jahrelangen Talfahrt zeigen sich Analystinnen und Analysten noch skeptisch gegenüber dem Papier. Zwar signalisiert das durchschnittliche Kursziel von 34,60 US-Dollar (+22,7 Prozent Upside) durchaus das Wohlwollen der Wall Street. Doch noch überwiegen mit insgesamt 20 Empfehlungen zum Halten (bei insgesamt 29 Einschätzungen) die neutralen Bewertungen.

Die Zurückhaltung muss allerdings kein Nachteil sein. Sollten sich die Einschätzungen zum Positiven verändern und auf die angelaufene Erholung mit Kurszielanhebungen reagiert werden, würde das einen zunehmend optimistischen Newsflow bedeuten, der zum Kurskatalysator werden könnte.

Comcast auf einen Blick

ISIN: US20030N1019

US20030N1019 Marktkapitalisierung: 102,8 Milliarden US-Dollar

102,8 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 4,7 Prozent

4,7 Prozent KGVe 2026: 6,8

6,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten Fairer Wert (laut Konsens): 34,60 US-Dollar

34,60 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +22,7 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Eine deutliche Entspannung im Chartbild mit einer klar erkennbaren Aufwärtschance, eine konkurrenzlos günstige Unternehmensbewertung und eine überdurchschnittliche Dividendenrendite machen die Aktie von Comcast jetzt zu einem der attraktivsten Value-Schnäppchen, das die Wall Street zu bieten hat. Anlegerinnen und Anleger auf der Suche nach einem ebenso werthaltigen wie defensiven Investment sollten hier zuschlagen.

Wer dabei auf die Ausschüttung von 4,7 Prozent verzichten kann und sich lieber die Chance auf überproportional hohe Kursgewinne sichern möchte, kann anstelle der Aktie auch auf den Call-Optionsschein MM5X3S setzen. Dieser bietet für die Rückkehr der Aktie zum Stand vor einem Jahr (rund 40,00 US-Dollar) eine Rendite von knapp 179 Prozent.

Ausgestattet ist MM5X3S mit einer Laufzeit von einem Jahr (Verfallstermin: 18. Dezember 2026) und einem Basispreis von 27,50 US-Dollar. Daraus ergibt sich tagesaktuell ein effektiver Hebel (Omega) von 3,9 sowie für einige beispielhafte Fälle folgendes Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollte Comcast zum Laufzeitende unter 27,50 US-Dollar notieren, verfällt MM5X3S wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) auf neue Mehrjahrestiefs fällt und damit ein neues Verkaufssignal liefert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

