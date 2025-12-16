Warum Société Générale voll auf die Fortsetzung der Gold-Rallye setzt

Gold bleibt nach Ansicht der Société Générale einer der wichtigsten Bausteine im Anlageuniversum: Die französische Großbank geht davon aus, dass Gold den US-Dollar und US-Anleihen bis Ende 2026 weiterhin übertreffen wird – und hält deshalb eine maximale Goldquote in ihrem Multi-Asset-Portfolio. Gleichzeitig erwartet das Haus, dass der Goldpreis bereits Ende des kommenden Jahres die Marke von 5.000 US-Dollar je Unze erreichen kann.

Damit gehört Gold für Société Générale klar zu den Gewinnern in einem Umfeld, in dem klassische festverzinsliche Anlagen und die US-Währung unter Druck stehen und Investoren nach alternativen Stabilisatoren für ihre Portfolios suchen.

Gold im Zentrum der Strategie

In ihrem aktuellen Ausblick macht Société Générale deutlich, dass Gold in der strategischen Asset-Allokation einen hohen Stellenwert einnimmt. Die Bank hält eine Goldquote von 10 % im Multi-Asset-Portfolio aufrecht – und damit die Obergrenze, die sie sich selbst gesetzt hat. Gleichzeitig wird...........



