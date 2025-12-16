Silber crasht. Was steckt dahinter?

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 14,19795USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 62,98USD ein Wert von 44.358,5USD geworden – ein Gewinn von +343,59 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist von Besorgnis geprägt. Trotz eines Silberpreises über 60 Dollar fallen Minenaktien wie Coeur Mining in 10 von 12 Handelstagen. Teilnehmer bemerken eine Diskrepanz zwischen dem hohen Silberpreis und den fallenden Minenaktien, was als abnormal empfunden wird. Der Global X Silver Miners ETF zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, was die Unsicherheit verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.