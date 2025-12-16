Starke Performance Redcare Pharmacy Aktie legt zu - 16.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Mit einer Performance von +4,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redcare Pharmacy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 64,10€, mit einem Plus von +4,78 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -20,59 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -1,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,42 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Redcare Pharmacy einen Rückgang von -53,90 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,50 % 1 Monat -1,42 % 3 Monate -20,59 % 1 Jahr -60,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie, die durch den Markteintritt von dm für rezeptfreie Medikamente beeinflusst wird. Viele Anleger sind besorgt über die Unsicherheit und die Relevanz der Konkurrenz, während einige argumentieren, dass Redcare trotz der Herausforderungen Potenzial hat. Die allgemeine Stimmung ist abwartend, da die Marktreaktionen als übertrieben wahrgenommen werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd.EUR € wert.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.