K+S - Belastung durch die Belarus-Entscheidung?

In der jüngeren Vergangenheit wurden von zahlreichen Analysten Ratings und Kursziele für die K+S-Aktie gesenkt. Es überwiegt: sell, underperform, hold, neutral. Aus Contrarian-Sicht könnte das ein durchaus gutes Zeichen sein. Gedanke: Wird eine Aktie als Verkauf eingestuft, dann wurde sie in aller Regel schon gegeben und der Druck auf der Brief-Seite könnte nachlassen. Spannend ist eine Meldung zu Belarus und die Kali-Sanktionen. Weiterlesen