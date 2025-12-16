Plusvisionen-Analyse
K+S - Belastung durch die Belarus-Entscheidung?
Die USA heben Kali-Sanktionen gegen Belarus unter Auflagen auf. Könnte das zu sinkenden Kali-Preisen führen und damit das Ergebnis von K+S belasten?
In der jüngeren Vergangenheit wurden von zahlreichen Analysten Ratings und Kursziele für die K+S-Aktie gesenkt. Es überwiegt: sell, underperform, hold, neutral. Aus Contrarian-Sicht könnte das ein durchaus gutes Zeichen sein. Gedanke: Wird eine Aktie als Verkauf eingestuft, dann wurde sie in aller Regel schon gegeben und der Druck auf der Brief-Seite könnte nachlassen. Spannend ist eine Meldung zu Belarus und die Kali-Sanktionen. Weiterlesen
