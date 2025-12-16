First Mining nimmt 6 Millionen $ aus der Ausübung von Warrants ein

16. Dezember 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass es insgesamt 6.410.045 C$ aus der Ausübung von 32.050.228 Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens zum Preis von 0,20 $ pro Warrant durch First Majestic Silver Corp. eingenommen hat. Die Warrants wurden in Verbindung mit der Änderung der Bestimmungen einer Silberkaufvereinbarung zwischen First Majestic, First Mining und Gold Canyon Resources Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Mining, begeben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Ausübung dieser Warrants für den Ausbau der Goldprojekte Springpole und Duparquet von First Mining sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Mit der Ausübung der Warrants steigt die Beteiligung von First Majestic an First Mining auf 47.379.944 Stammaktien, was 3,5 % der gesamten ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo das Unternehmen mit einer Machbarkeitsstudie begonnen hat und die Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem das Cameron-Goldprojekt in Ontario und eine 30%ige Projektbeteiligung am Pickle Crow-Goldprojekt.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Founding President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

