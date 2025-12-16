Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon feiert ein Rekordwochenende in West Palm Beach, Florida

Tausende Läufer aus aller Welt nehmen am South Florida Race Weekend teil, wobei Ivan Gabriel Mafla Bolanos aus Ecuador den ersten Platz belegt.

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 16. Dezember 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), feierte als erstmaliger Titelsponsor des 2025 U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon ein unvergessliches Rennwochenende.

Das Rennwochenende brachte außergewöhnliche Energie in die Innenstadt von West Palm Beach, angetrieben von mehr als 6.100 Teilnehmern aus 29 Ländern und 46 Bundesstaaten. Das Rennen, ein Qualifikationslauf für den Boston-Marathon, wurde von mehr als 200 engagierten Freiwilligen unterstützt, darunter Mitarbeiter von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. vermarktet. Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon wurde fünf Stunden lang live vom offiziellen Sender WPBF 25 (ABC, West Palm Beach) übertragen.

Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon wurde von Ivan Gabriel Mafla Bolanos (02:37:56) in etwas mehr als zweieinhalb Stunden gewonnen, der eigens aus Ecuador über 15 Stunden nach Südflorida angereist war, um an dem Wettkampf teilzunehmen. Teresita Granados Solis (03:06:55) aus Costa Rica war die erste Frau, die die Ziellinie des Marathons überquerte. Sie erzielte damit ihren dritten Marathon-Sieg in ihrer Karriere und ihren zweiten im Jahr 2025.

Während des gesamten Wochenendes des U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon 2025 liefen die Teilnehmer auf der Strecke entlang der Küste die 5 km, 10 km, den Halbmarathon, den Marathon und den Marathon-Staffellauf. Jeder erhielt ein Erinnerungs-Laufshirt von U.S. Polo Assn. und eine Finisher-Medaille, die von den leuchtenden Farben von The Palm Beaches inspiriert war. Die ersten 135 Marathon-Finisher erhielten außerdem eine spezielle U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon-Läuferkappe, mit der das 135-jährige Jubiläum der United States Polo Association gefeiert wurde.

Um die festliche und sportlerorientierte Atmosphäre noch zu verstärken, veranstaltete U.S. Polo Assn. am Wochenende neben der Renn-Expo-Bühne eine interaktive Polo-Ball-Aktivierung, bei der Gäste jeden Alters die Möglichkeit hatten, Fotos mit Models zu machen und in einer unterhaltsamen, dynamischen Umgebung die Tradition der Marke kennenzulernen.

„Das Wochenende des U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon spiegelte alles wider, was wir als globale Sport- und Lifestyle-Marke in Bezug auf Gemeinschaft, Sport, Philanthropie und Teamwork schätzen“, sagte J. Michael Prince, Präsident und CEO von USPA Global/U.S. Polo Assn. „Zu sehen, wie Tausende von Läufern die Ziellinie überquerten, sich mit unserer Marke identifizierten und unsere vom Polo inspirierte Aktivierung genossen, war wirklich inspirierend.“

„U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, eine Sportveranstaltung wie den Palm Beaches Marathon zu unterstützen, der den Geist und die Stärke von Palm Beach County widerspiegelt, einem Ort, den wir glücklicherweise unser Zuhause nennen dürfen und den Menschen aus aller Welt besuchen und an dem sie teilnehmen“, fügte er hinzu.

Die Teilnehmer des U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon haben sich erneut für wichtige Anliegen engagiert und gemeinsam Spenden für Palm Beach Roadrunners, Special Olympics Florida und Quantum House gesammelt, drei Organisationen, die im gesamten Palm Beach County einen transformativen Einfluss haben.

„U.S. Polo Assn. war ein hervorragender Partner für den Palm Beaches Marathon und hat alle Aspekte des diesjährigen Marathons verbessert, von der Erfahrung der Athleten bis hin zum gesellschaftlichen Engagement“ sagte Kenneth R. Kennerly, CEO von K2 Sports Ventures, dem Eigentümer und Veranstalter des Palm Beaches Marathon. „Ihr Engagement für Palm Beach County und ihre Leidenschaft für Sport und Fitness haben 2025 zu einem herausragenden Jahr für Läufer, Walker und Zuschauer gemacht.“

ERGEBNISSE DER LAUFVERANSTALTUNG

MARATHON – DIE BESTEN PLATZIERTEN

Männer

Ivan Gabriel Mafla Bolanos, Ecuador - 02:37:56 Charles Richardson, Wellington, Florida, USA - 02:43:16 Simon Boudreau, Kanada - 02:43:59

Frauen

Teresita Granados Solis, Costa Rica - 03:06:55 Eryn Renehan, Palm Beach Gardens, Florida, USA - 03:19:28 Alina Morrison, Palm Beach, Florida, USA - 03:19:36

HALBMARATHON – DIE BESTEN PLATZIERTEN

Männer

Tyler Bernier, Singer Island, Florida, USA - 01:18:39 Duniel Viera, West Palm Beach, Florida, USA - 01:20:57 Matthew Roeder, Berwyn, Illinois, USA - 01:21:23

Frauen

Emily Paradis, Fort Lauderdale, Florida, USA - 01:23:55 Staci Huelat, Wellington, Florida, USA - 01:26:24 Yuliia Moroz, Sunny Isles, Florida, USA - 01:27:28

U.S. Polo Assn. dankt allen Läufern, Freiwilligen, Unterstützern und Partnern, die den Palm Beaches Marathon 2025 zu einem großen Erfolg gemacht haben. Die Planungen für den U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon 2026 sind bereits im Gange und versprechen noch mehr Spannung, da die Veranstaltung als gefeierte Tradition in Südflorida weiter wächst.

Bilder und weitere Informationen zu den Gewinnern finden Sie unter palmbeachmarathon.com.

Fotos mit Untertitel

1. Marathon-Sieger Ivan Gabriel Mafla Bolanos und Zweitplatzierter Charles Richardson auf dem Podium des U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon neben Marathon-Gründer (links) Kenneth R. Kennerly von K2 Sports und (rechts) J. Michael Prince von USPA Global/U.S. Polo Assn. mit Models der U.S. Polo Assn.

2. Die Siegerin des Frauenmarathons, Teresita Granados Solis, auf dem Podium des U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon neben dem Gründer des Marathons (links) Kenneth R. Kennerly von K2 Sports und (rechts) J. Michael Prince von USPA Global/U.S. Polo Assn. mit Models von U.S. Polo Assn.

3. Marathon-Sieger Ivan Gabriel Mafla Bolanos überquert die Ziellinie nach 02:37:56 Stunden.

4. Siegerin des Frauenmarathons Teresita Granados Solis überquert die Ziellinie nach 03:06:55 Stunden.

5. Models von U.S. Polo Assn. beim Palm Beaches Marathon zur Markenkampagne

6. Die Medaille des U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon 2025

7. Live-Berichterstattung von WPBF 25 News (ABC-Sender) über den U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon 2025 mit (von links nach rechts) J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global/U.S. Polo Assn., Shayne Wright, Nachrichtenchef von WPBF 25, und Jeff Dengate, Gründer von Runner's World.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausend weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die weltweite, milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch Global Polo, einen weltweit führenden Anbieter von Polosport-Inhalten. Mehr erfahren können Sie unter globalpolo.com oder dem YouTube-Kanal von Global Polo.

Über den U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon

Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon ist ein bedeutendes Winterlaufereignis, das jährlich in West Palm Beach stattfindet und eine Reihe von Laufdistanzen für Läufer aller Leistungsstufen umfasst, darunter einen Vollmarathon, einen Halbmarathon, einen 10-km-Lauf, einen 5-km-Lauf und einen 4-Personen-Marathon-Staffellauf. Der Marathon zeichnet sich durch eine 100 % flache, USATF-zertifizierte Strecke aus und dient als Qualifikationslauf für den Boston-Marathon. Die malerische Route führt die Läufer durch die pulsierende Innenstadt von West Palm Beach, entlang dem von Palmen gesäumten Flagler Drive, vorbei an historischen Vierteln und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Wasser. Die Veranstaltung unterstützt auch gemeinnützige und wohltätige Zwecke. Besuchen Sie palmbeachmarathon.com.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Stacey Kovalsky - VP, Global PR and Communications

Telefon +954-673-1331 – E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Gary Ferman, Specialty Sports/CaneSport

Telefon +954-558-5203 – E-Mail: garyferman@bellsouth.net

Quelle: U.S. Polo Assn.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.