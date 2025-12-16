DZ BANK stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Carl Zeiss Meditec von 57 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Jenaer hätten im Geschäftsjahr 2025 die niedrigen Markterwartungen erfüllt, schrieb Sven Kürten am Dienstag. Der Wettbewerb in China nehme aber zu ? auch im wichtigen Geschäft mit refraktiven Lasern./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:55 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:19 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 40,20EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



