    Datenanalyse

    China baut Offshore-Windkraft stark aus

    Für Sie zusammengefasst
    • China betreibt über 50% der Offshore-Windanlagen.
    • 2021 war Rekordjahr mit 3.400 neuen Turbinen.
    • Hafeninfrastruktur unterstützt Chinas Windenergie-Ausbau.
    Datenanalyse - China baut Offshore-Windkraft stark aus
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KÖLN (dpa-AFX) - China hat laut einer Satellitenbild-Auswertung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) den Ausbau von Offshore-Windenergie deutlich vorangetrieben. Das Land betreibe weltweit inzwischen mehr als die Hälfte aller Anlagen, so das DLR: "Mit diesem Ausbau übertrifft China Europa und Großbritannien deutlich."

    Im Frühjahr 2025 seien weltweit 15.100 Offshore-Windturbinen in Betrieb gewesen, teilte das DLR mit. Davon 51 Prozent in China, 26 Prozent in der EU und 19 Prozent in Großbritannien. Vier Jahre zuvor habe man noch 9.447 Offshore-Windturbinen weltweit gezählt - davon damals noch 39 Prozent in China.

    Immer mehr neue Windturbinen - die meisten davon in China

    "Vor allem das Jahr 2021 markierte einen Wendepunkt: Von den über 3.400 neu errichteten Windturbinen weltweit - so viele wie noch nie zuvor in einem einzigen Jahr - entfielen 77 Prozent auf China, 10 Prozent auf Großbritannien und 5 Prozent auf die EU", erklärte DLR-Experte Thorsten Höser. Er hat die Daten analysiert, die europäische Erdbeobachtungssatelliten über Jahre gesammelt haben.

    Die "Sentinel-1"-Radarsatelliten liefern laut DLR kontinuierlich Daten der Land- und Meeresoberfläche, unabhängig von Wetter und Tageslicht. Mit Künstlicher Intelligenz erkennen die Forscher Infrastruktur und lokalisieren Turbinen weltweit.

    "Ein zentraler Baustein für Chinas Offshore-Windausbau sind Hafeninfrastrukturen entlang der chinesischen Küste", so die Analyse des DLR: "Dort werden zum Beispiel Turbinenbauteile, Masten und Rotorblätter gelagert, was in den Satellitendaten deutlich zu sehen ist. Diese Häfen fungieren als Umschlag- und Vorbereitungsstandorte, von denen aus Transport und Montage direkt im Offshore-Bereich erfolgen."/yyzz/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
