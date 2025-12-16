JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Die Jahresziele des Einzelhandelskonzerns seien "auf breiter Front gefährdet", schrieb Borja Olcese am Montagabend in einem Branchenkommentar./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 34,78EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



