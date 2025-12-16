JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Die Jahresziele des Einzelhandelskonzerns seien "auf breiter Front gefährdet", schrieb Borja Olcese am Montagabend in einem Branchenkommentar./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:15 / GMT
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 34,78EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
