    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    BE OPEN Reginal Art Wettbewerb schafft Partnerschaften für die Bühne Westafrika

    LUGANO, Schweiz, Dezember 16, 2025 /PRNewswire/ -- Der regionale Wettbewerb für aufstrebende Künstler BE OPEN Regional Art, der von Elena Baturinas humanitärem Think-Tank BE OPEN entwickelt wurde, ist stolz darauf, Partnerschaften für die westafrikanische Region bekannt zu geben.

    BE OPEN Regional Art schließt das Programm 2025 ab, indem es weiterhin diejenigen Künstler auswählt, deren Kunst ihre regionale, kulturelle und ethnische Identität am besten repräsentiert, um sie in der Galerie BE OPEN Art zu präsentieren und ihnen Unterstützung und größere Sichtbarkeit zu bieten. Die 12. Phase des Programms betrifft Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Côte d'Ivoire, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha.

    Im Hinblick auf den westafrikanischen Wettbewerb erhielt BE OPEN Regional Art freundliche Unterstützung von Organisationen wie dem African Heritage Centre, der Society of Nigerian Artists (SNA), der Association Arts Burkina und der National Gallery of Art (Abuja).

    Das African Heritage Centre ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Kanada, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Schönheit, die Tiefe und den Reichtum afrikanischer Kulturen und Traditionen zu feiern und zu verbreiten. Das Zentrum organisiert Veranstaltungen, kuratiert digitale Ausstellungen, unterstützt Künstler und Kreative und bietet Bildungsressourcen, die die Schönheit und Stärke des afrikanischen Erbes hervorheben.

    Die Society of Nigerian Artists (SNA) ist die führende nigerianische Berufsorganisation, die sich für die Unterstützung und Förderung der bildenden Kunst einsetzt. Ihr Ziel ist es, die nigerianische bildende Kunst zu feiern und eine integrative Gemeinschaft zu fördern, die lokale Künstler, Kulturinteressierte und Befürworter zusammenbringt und Kreativität, berufliches Wachstum und kulturellen Stolz unterstützt.

    Die Association Arts Burkina ist eine Vereinigung von Künstlern aus Burkina Faso, die sich zum Ziel gesetzt hat, die burkinabische Kunst und Kultur in all ihren Facetten sowohl regional als auch international zu fördern. Es sammelt und präsentiert Originalwerke burkinabischer Künstler.

    Die National Gallery of Art in Abuja ist die oberste Galerie, die die Aktivitäten aller Galerien in Nigeria, sowohl der staatlichen als auch der privaten, beaufsichtigt. Die National Gallery of Art wurde gegründet, um als Aufbewahrungsort für den kreativen Geist Nigerias zu dienen und die moderne nigerianische Kunst auf lokaler und internationaler Ebene zu fördern.

    BE OPEN ist diesen Organisationen sehr dankbar für ihre kontinuierliche Unterstützung lokaler Künstler und ihre Hilfe bei der Ansprache junger Talente in der Region

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/be-open-reginal-art-wettbewerb-schafft-partnerschaften-fur-die-buhne-westafrika-302643382.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    BE OPEN Reginal Art Wettbewerb schafft Partnerschaften für die Bühne Westafrika LUGANO, Schweiz, Dezember 16, 2025 /PRNewswire/ - Der regionale Wettbewerb für aufstrebende Künstler BE OPEN Regional Art, der von Elena Baturinas humanitärem Think-Tank BE OPEN entwickelt wurde, ist stolz darauf, Partnerschaften für die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     