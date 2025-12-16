BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane schraubte die Wachstumserwartungen an den Aromenhersteller für das vierte Quartal etwas zurück. Er begründete dies mit einem schwächeren Geschäft mit Nahrungsmittelzutaten und Aromamolekülen in Nordamerika. Die Margenprognose ließ er dank erfolgreicher Kostenmaßnahmen allerdings unangetastet./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

