BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane schraubte die Wachstumserwartungen an den Aromenhersteller für das vierte Quartal etwas zurück. Er begründete dies mit einem schwächeren Geschäft mit Nahrungsmittelzutaten und Aromamolekülen in Nordamerika. Die Margenprognose ließ er dank erfolgreicher Kostenmaßnahmen allerdings unangetastet./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 67,56EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 84
Kursziel alt: 84
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
