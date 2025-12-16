UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er in einem Ausblick am Montagabend schrieb. Schneider gehöre zu den Nachzüglern mit dem überzeugendsten Nachholpotenzial./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 240,5EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 13:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 285

Kursziel alt: 285

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



