UBS stuft Volvo B auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 318 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er in einem Ausblick am Montagabend schrieb. Volvo gehöre zu den Nachzüglern mit Nachholpotenzial./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 27,00EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 318
Kursziel alt: 318
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
