Werden uns verteidigen

LONDON (dpa-AFX) - Die BBC hat die milliardenschwere Klage von US-Präsident Donald Trump zur Kenntnis genommen. "Wie wir bereits zuvor deutlich gemacht haben, werden wir uns in diesem Fall verteidigen", teilte die Rundfunkanstalt am Mittag mit. Zum laufenden Gerichtsverfahren werde kein weiterer Kommentar abgegeben.

Trump hatte zuvor seine Drohung wahr gemacht und in Florida Klage eingereicht. Insgesamt geht es um zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Milliarden Euro). Der US-Präsident wirft der BBC vor, ihn in einer Dokumentation "falsch und diffamierend" dargestellt zu haben. Die BBC habe "absichtlich und böswillig" versucht, ihre Zuschauer zu täuschen.