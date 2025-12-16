Familienunternehmen: Mit strategischem Management zum Erfolg
Wie schaffen es manche Familienunternehmen, Krisen zu meistern und zugleich profitabel zu wachsen? Die Antwort liegt im Reifegrad ihres strategischen Managements.
- Familienunternehmen mit professionellem Strategiemanagement sind krisenrobuster und profitabler, insbesondere in instabilen Märkten.
- Die Studie identifiziert drei Reifegradtypen (RG1, RG2, RG3) basierend auf strategischer Steuerung, Unsicherheitskompetenz, kultureller Einbettung und HR-Verankerung.
- Unternehmen mit hohem Reifegrad (RG1) erzielen signifikant bessere wirtschaftliche Ergebnisse, während Unternehmen mit niedrigem Reifegrad (RG3) einen Anstieg der Margen unter 2% verzeichnen.
- Strategisches Management wird hauptsächlich für Effizienz- und Wachstumsthemen genutzt; nur 35% der Unternehmen betreiben strategische Innovation.
- 69% der strategischen Entscheidungen werden über Gesellschafterversammlungen getroffen, was zu Informationsasymmetrie zwischen Management und Gesellschaftern führt.
- Langfristiger Erfolg erfordert, dass Familienunternehmen strategisches Management als systemische Führungsaufgabe begreifen, verankert in Struktur, Kultur, Personal und Governance.
