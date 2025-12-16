    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDATRON AktievorwärtsNachrichten zu DATRON
    DATRON AG: Prognose für 2026 – Das sind die Zukunftsaussichten

    Die DATRON AG blickt mit einer neuen Prognose auf das Geschäftsjahr 2026 und erwartet trotz unsicherem Umfeld steigende Umsätze, stabile Margen und ein höheres Ergebnis je Aktie.

    • DATRON AG gibt eine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 ab.
    • Der erwartete Umsatz und Auftragseingang liegt zwischen 63 Mio. und 69 Mio. Euro.
    • Die geplante EBIT-Marge beträgt zwischen 5,0 % und 8,0 %.
    • Das Ergebnis je DATRON Aktie wird zwischen 0,40 Euro und 0,80 Euro prognostiziert.
    • Die Prognose ist von geopolitischen Unsicherheiten und Investitionszurückhaltung in Deutschland beeinflusst.
    • DATRON AG beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von etwa 61 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenkonferenz, bei DATRON ist am 19.02.2026.

    Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,03 % im Minus.


    DATRON

    -0,68 %
    -4,58 %
    +0,69 %
    -8,18 %
    -9,88 %
    -23,96 %
    -16,57 %
    -22,09 %
    -40,82 %
    ISIN:DE000A0V9LA7WKN:A0V9LA





