    AKTIE IM FOKUS

    Redcare mit Erholungsversuch - dm startet in Apothekenmarkt

    Für Sie zusammengefasst
    • dm startet Online-Apotheke, Aktien steigen leicht.
    • Redcare und DocMorris erholen sich nach dm-Start.
    • Konkurrenzdruck durch dm belastete Redcare-Kurs stark.
    AKTIE IM FOKUS - Redcare mit Erholungsversuch - dm startet in Apothekenmarkt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Einstieg der Drogeriekette dm in den Apothekenmarkt hat am Dienstag die Aktien von Online-Apotheken nicht weiter belastet. Die Aktien von Redcare Pharmacy starteten mit einem Anstieg um 3,9 Prozent genauso einen Erholungsversuch wie die Papiere des Wettbewerbers DocMorris , die in Zürich 3,1 Prozent gewannen.

    Redcare waren mit dem Anstieg im MDax unter den größten Gewinnern, deren Liste allgemein geprägt war von Aktien, die 2025 bislang schlecht gelaufen sind. Die Aktien kletterten in ihrer Erholung auch über die 21-Tage-Linie, einen beliebten kurzfristigen Trendindikator. Im Dezember sind sie bislang um diese Linie geschwankt.

    Lange wurde darüber spekuliert und nun ist es umgesetzt worden: dm ist am Dienstag mit einer eigenen Online-Apotheke an den Start gegangen. Ab sofort können über die Online-Kanäle der Drogerie also auch rezeptfreie, apothekenpflichtige Produkte bestellt werden. Laut Mitteilung erfolgt der Versand aus dem tschechischen Bor, wo sich auch die notwendige Präsenzapotheke befindet.

    Das Thema Konkurrenz durch dm hat in den vergangenen Monaten schon mächtig auf dem Redcare-Kurs gelastet - gemeinsam mit Ernüchterung über die schleppende Einführung des deutschen E-Rezeptes. Redcare-Aktien sind in diesem Jahr mit einer Halbierung des Kurses der zweitschwächste MDax-Wert. Börsianer hatten am Vortag bereits betont, die "dm-Story" sei wohlbekannt. Da hatten Berichte über den bevorstehenden Start die Redcare-Aktien nochmals in Richtung des Tiefs seit Anfang 2023 gedrückt, das im November knapp unter 60 Euro lag./tih/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 30.160 auf Ariva Indikation (16. Dezember 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -0,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 169,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +16,35 %/+236,48 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
