Börsen Update Europa - 16.12. - ATX stark +0,39 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:53) bei 24.144,50 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: Merck +3,17 %, Zalando +2,51 %, BASF +1,87 %
Flop-Werte: Airbus -2,07 %, Bayer -1,58 %, Rheinmetall -1,52 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.168,77 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Redcare Pharmacy +5,35 %, K+S +3,89 %, HelloFresh +3,59 %
Flop-Werte: HENSOLDT -3,91 %, ThyssenKrupp -2,97 %, Hochtief -2,02 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.541,39 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Jenoptik +1,54 %, Nagarro +1,41 %, CANCOM SE +1,27 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,68 %, HENSOLDT -3,91 %, Kontron -1,83 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.740,96 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: BASF +1,87 %, UniCredit +1,48 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,14 %
Flop-Werte: Airbus -2,07 %, Bayer -1,58 %, Rheinmetall -1,52 %
Der ATX steht bei 5.186,56 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
Top-Werte: Wienerberger +4,09 %, Andritz +1,43 %, Immofinanz +1,12 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,57 %, OMV -1,54 %, voestalpine -1,38 %
Der SMI bewegt sich bei 13.101,47 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: UBS Group +3,25 %, Holcim +1,70 %, Novartis +1,62 %
Flop-Werte: Roche Holding -0,69 %, ABB -0,62 %, Nestle -0,61 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.120,90 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: Bureau Veritas +1,79 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,72 %, Accor +1,38 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -2,09 %, Airbus -2,07 %, EssilorLuxottica -1,25 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:56:32) bei 2.824,04 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,32 %, Essity Registered (B) +0,81 %, Getinge (B) +0,62 %
Flop-Werte: SKF (B) -2,24 %, Swedbank Shs(A) -1,19 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,97 %
