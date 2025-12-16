    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    HENSOLDT - Aktie rauscht in die Tiefe - 16.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die HENSOLDT Aktie bisher Verluste von -3,91 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.12.2025

    Am heutigen Handelstag musste die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,91 % im Minus. Der Kursrückgang der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,54 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,91 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HENSOLDT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -25,55 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +0,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,68 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HENSOLDT eine positive Entwicklung von +104,29 % erlebt.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,11 %
    1 Monat -15,68 %
    3 Monate -25,55 %
    1 Jahr +100,41 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, die stark von der Wahrnehmung als Rüstungsunternehmen und geopolitischen Entwicklungen beeinflusst wird. Anleger äußern Bedenken über die Kursentwicklung, während andere die strategische Positionierung des Unternehmens in der militärischen Abwehr und die Zusammenarbeit mit Rheinmetall als positive Faktoren für zukünftiges Wachstum betrachten. Kritische Stimmen hinterfragen die Analystenbewertungen und deren Einfluss auf den Kurs.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,91 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 16.12. - ATX stark +0,39 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax schwächelt etwas vor US-Jobdaten


    Nach der freundlichen Tendenz zum Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag in Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten etwas nachgegeben. Der Dax fiel gegen Mittag um 0,2 Prozent auf 24.179 Punkte und rückt damit der psychologisch …

    Rüstungswerte fallen weiter nach Ukraine-Gesprächen


    Die Aktien von Rüstungsunternehmen haben auch am Dienstag mit klaren Kursverlusten auf die jüngsten Gespräche um ein Ende des Ukraine-Krieges reagiert. Die Papiere von Rheinmetall büßten 4,6 Prozent auf 1.501 Euro ein und waren damit einsames …

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -4,63 %
    -2,17 %
    -15,77 %
    -26,91 %
    +96,82 %
    +215,80 %
    +378,78 %
    +309,64 %
    Verfasst von Markt Bote
