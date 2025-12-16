Aegis Critical Energy Defence ernennt Chief Maritime Officer und gewährt RSUs

Vancouver, British Columbia – 16. Dezember 2025 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Raoul Jack mit Wirkung vom 15. Dezember 2025 zum Chief Maritime Officer ernannt wurde.

Raoul Jack ist Managing Partner bei Blue Ocean Maritime Consulting Ltd. und war zuvor Managing Director bei Vard Electro North America, einem führenden Integrator von Schiffselektriksystemen, der aktiv an der nationalen Schiffbaustrategie Kanadas beteiligt ist. Mit seiner Erfolgsbilanz in der Konstruktion und im Bau komplexer Schiffe hat Raoul eng mit Werften auf der ganzen Welt zusammengearbeitet und verfügt somit über jahrzehntelanges Knowhow in allen technischen, operativen und strategischen Belangen der Schifffahrt.

In seiner neuen Funktion wird Raoul das Unternehmen bei der Entwicklung und beim Einsatz von maritimen Energielösungen unterstützen. Dazu zählen u.a. mobile Landstromsysteme, die mit fortschrittlichen Energiespeicherlösungen (ESS) betrieben werden, ESS-Plattformen für Werften zur Optimierung des Energieverbrauchs sowie eine Reihe weiterer maritimer Anwendungen, die mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens im Einklang stehen.

Des Weiteren teilt das Unternehmen mit, dass den Direktoren und Beratern des Unternehmens insgesamt 4.080.000 Restricted Share Units („RSUs“) gewährt wurden. Die RSUs haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden bei Erreichen bestimmter Meilensteine, die mit den Wachstumszielen des Unternehmens in Einklang stehen, unverfallbar. Die Zuteilung und Regelung der RSUs erfolgt gemäß dem RSU-Plan des Unternehmens, der von den Aktionären im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 17. März 2025 genehmigt wurde.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) entwickelt und integriert fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen im Bereich Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren. Durch strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und globalen Technologieführern liefert Aegis robuste, intelligente und sichere Energiesysteme, die für die nächste Generation unternehmenskritischer Operationen entwickelt wurden.