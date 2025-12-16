Der Weg nach Santa Maria Eterna nimmt Gestalt an

Es gibt in jeder großen Rohstoffgeschichte einen Moment, in dem sich etwas leise verändert. Nicht mit einem Bohrergebnis. Nicht mit einer Schlagzeilenzahl. Sondern mit Gewissheit. Für Homerun Resources Inc. ist dieser Moment jetzt.

Über Jahre hinweg war Santa Maria Eterna eine Vision: Ein seltenes geologisches Geschenk mit dem Potenzial, eine vollständige Silicasand-bis-Solarglas-Wertschöpfungskette in Brasilien zu verankern. Investoren erkannten die Logik. Die Strategie war schlüssig. Die Endmärkte lagen auf der Hand. Doch große Projekte entstehen nicht allein aus Logik. Sie entstehen auf der Grundlage von Rechtssicherheit beim Land, Infrastruktur und Verbindlichkeit. Und in den vergangenen Tagen sind genau diese entscheidenden Elemente fest an ihren Platz gerückt.

Von Genehmigung zu Kontrolle

Die Sicherung langfristiger Oberflächenrechte ist nicht glamourös – aber sie ist fundamental.

Mit nunmehr nahezu 2 Jahrhunderten gesicherter Oberflächenrechte (eine Laufzeit von 99 Jahren mit automatischer Verlängerung um weitere 99 Jahre) ist Santa Maria Eterna (SME) nicht länger abhängig von politischem Wohlwollen, wechselnden kommunalen Prioritäten oder bedingten Vereinbarungen. Das Land ist gesichert. Die Regeln sind klar. Die Kontrolle ist vollständig.

Das ist der Unterschied zwischen der Erlaubnis zu bauen und dem Recht zu bauen. Für Investoren ist dies eine der wirkungsvollsten Formen der Risikoreduzierung überhaupt: Rechtliche Dauerhaftigkeit, die Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung ermöglicht.

Projekte scheitern nicht, weil die Geologie verschwindet. Sie scheitern, weil Unsicherheit Einzug hält. Diese Unsicherheit wurde soeben beseitigt – strukturell, rechtlich und auf lange Sicht.

Von Homerun gesicherte Oberflächenrechtsfläche in Santa Maria Eterna: Die umrandete Fläche zeigt das 64,5 Hektar große Industrieareal, das für die Silica-Verarbeitung und die Herstellung von Solarglas vorgesehen ist und direkt an den SME-Silica-Distrikt sowie an die regionale Straßenanbindung angrenzt.

Wenn Straßen entstehen, folgt die Realität

Am Montag hat Homerun langfristige Oberflächenrechte in Santa Maria Eterna (SME) im brasilianischen Bundesstaat Bahia gesichert. Der Standort ist abgesichert. Das rechtliche Risiko ist beseitigt. Die Finanzierung ist einfacher geworden. Die Umsetzung hat an Geschwindigkeit gewonnen.

Dann wurde heute der Unterschied zwischen Versprechen und Fortschritt sichtbar.

Die Straße wurde nicht nur genehmigt. Sie wurde nicht nur angekündigt. Mit dem Bau wurde begonnen.

Schweres Gerät rückte an. Erde wurde bewegt und planiert. Die logistische Lebensader, die SME mit dem föderalen Fernstraßennetz Brasiliens verbindet, begann physische Gestalt anzunehmen.

Das ist bedeutender, als viele erkennen.

Straßen werden nicht für Pressemitteilungen gebaut. Sie werden gebaut, weil Regierungen langfristige wirtschaftliche Aktivität erwarten.

Infrastrukturausgaben sind eines der stärksten Signale, die eine Region senden kann. Sie bedeuten: Wir glauben, dass dieses Projekt Bestand haben wird, wachsen kann und von Bedeutung ist.

SME ist kein isolierter Silica-Distrikt mehr auf der Landkarte. Es entwickelt sich zu einem strategischen Knotenpunkt – angebunden, erreichbar und industriell umsetzbar.

Wenn Pläne physisch werden: Der Weg nach Santa Maria Eterna ist keine Idee mehr – er wird gebaut.

Der leise Wendepunkt

Was wir hier erleben, ist nicht nur Fortschritt, sondern ein Phasenwechsel.

Homerun überschreitet die unsichtbare Linie, die Explorationsgeschichten von Entwicklungsgeschichten trennt, Entwicklungsgeschichten von Finanzierungsgeschichten – und Finanzierungsgeschichten von baulicher Realität.

Mit gesichertem Land, laufender Infrastrukturentwicklung und klar erkennbarer staatlicher Unterstützung hat das Projekt die Phase bloßer Ambitionen hinter sich gelassen und eine materiell neue Stufe der Umsetzung erreicht.

Das sind die Zutaten, die Zeitpläne von hoffnungsvollen Projektionen in unausweichliche Ergebnisse verwandeln.

Fazit

Märkte reagieren oft laut auf Bohrergebnisse und Testergebnisse. Erfahrene Investoren wissen jedoch, dass der eigentliche Wertwendepunkt meist früher kommt – in dem Moment, in dem Risiken leise aus einem Projekt verschwinden und Unsicherheit durch Struktur, Sichtbarkeit und Umsetzung ersetzt wird. Genau an diesem Punkt beginnt Wahrscheinlichkeit die Spekulation zu überwiegen.

SME wartet nicht länger darauf, dass sich Bedingungen ausrichten. Sie richten sich um das Projekt herum aus – Schritt für Schritt, sichtbar sowohl auf dem Papier als auch vor Ort.

Die Landrechte sind gesichert. Die Infrastruktur nimmt physische Gestalt an. Institutionelle und staatliche Unterstützung ist vom guten Willen zur konkreten Umsetzung übergegangen. Das sind keine abstrakten Meilensteine, sondern die harten Voraussetzungen, die darüber entscheiden, ob ein Projekt in der realen Welt tatsächlich gebaut, finanziert und skaliert werden kann.

So entstehen industrielle Komplexe. Nicht durch eine einzelne Ankündigung oder ein technisches Ergebnis, sondern durch eine Abfolge irreversibler Schritte, die nach und nach die Hürden für Finanzierung, Genehmigungen und Bau beseitigen. Jeder Schritt verengt die Bandbreite möglicher Ergebnisse und stärkt die Investmentthese. Sind diese Schritte einmal getan, wird aus Optionalität Momentum.

Und sobald dieses Momentum einsetzt, geht es in der Geschichte nicht mehr um das Ob. Es geht um das Wie groß – und wie skalierbar.

Dieser Wandel spiegelt sich auch in der Einschätzung des Managements zur aktuellen Situation wider:

„Wir danken den Parteien des ursprünglichen MoU sowie dem Grundeigentümer dafür, dass sie dazu beigetragen haben, diesen zentralen Meilenstein rechtzeitig vor dem anstehenden Eingang unserer BFS ("Bankable Feasibility Study"; Bankfähige Machbarkeitsstudie) sowie der Finanzierung der Industrieanlagen umzusetzen. Wir arbeiten weiterhin mit den Parteien des ursprünglichen MoU zusammen, um die weiteren Punkte des MoU voranzubringen, einschließlich der Versorgungsinfrastruktur sowie der finanziellen Unterstützung der Gemeinde Belmonte für den Ausbau der Infrastruktur. Die Unterzeichnung dieser neuen Vereinbarung steht im Einklang mit der Umsetzung der Unternehmensstrategie von Homerun zur Entwicklung und Errichtung der Silica-Verarbeitungs- und Solarglas-Produktionsanlagen in der Gemeinde Belmonte und stellt sicher, dass in Santa Maria Eterna die gesamte Silica-Wertschöpfungskette – von der Ressource über die Gewinnung und Verarbeitung bis hin zum hochwertigen Endprodukt – etabliert wird. Damit werden sowohl die sozioökonomischen als auch die ökologischen Vorteile für die Bevölkerung des Bundesstaates Bahia maximiert.“ Homeruns CEO Brian Leeners in der Pressemitteilung vom 15. Dezember 2025

Im Kern ist dies keine Rohstoffgeschichte mehr, die nach einem Weg nach vorne sucht.

Es ist ein Weg, der aktiv gebaut wird – bewusst, sichtbar und mit wachsender Dauerhaftigkeit, ein irreversibler Schritt nach dem anderen, von den heutigen Erdarbeiten hin zu einer industriellen Zukunft, die durch Größe, Widerstandsfähigkeit und langfristige strategische Relevanz geprägt ist.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 64.081.179

www.tradingview.com/u/RockstoneResearch/ Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 1,23 CAD (15.12.2025)

Marktkapitalisierung: 79 Mio. CAD

www.tradingview.com/u/RockstoneResearch/ Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,71 EUR (16.12.2025)

Marktkapitalisierung: 46 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Homerun Resources Inc. („Homerun“) weisen Investoren darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen. Die Leser werden auf die öffentlichen Einreichungen von Homerun verwiesen, in denen eine umfassendere Darstellung solcher Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese sind über die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) hinterlegten Dokumente zugänglich. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Fakten darstellen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Ein großer Teil dieses Berichts besteht aus Prognoseaussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als korrekt erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Erwartungen in Bezug auf: Grundbesitz, Oberflächenrechte und rechtliche Sicherheit, einschließlich der Annahme, dass die kürzlich gesicherten langfristigen Oberflächenrechte in Santa Maria Eterna wie vorgesehen in vollem Umfang wirksam bleiben; dass diese Rechte eine dauerhafte rechtliche Sicherheit für den Bau und Betrieb industrieller Anlagen bieten; und dass sie Genehmigungs-, Finanzierungs- und Entwicklungsaktivitäten wie erwartet unterstützen werden. Infrastrukturentwicklung und logistischer Zugang, einschließlich der Erwartung, dass die Straßenbaumaßnahmen zur Anbindung von Santa Maria Eterna an regionale und föderale Verkehrsnetze planmäßig fortgesetzt werden; dass diese Infrastruktur die Erreichbarkeit des Standorts, die logistische Zuverlässigkeit und die operative Effizienz wesentlich verbessern wird; und dass die öffentliche Unterstützung für die Infrastrukturentwicklung weiterhin mit den langfristigen industriellen Zielsetzungen des Projekts im Einklang steht. Staatliche, institutionelle und stakeholderseitige Abstimmung, einschließlich der Annahme, dass die Zusammenarbeit mit kommunalen, staatlichen und föderalen Behörden fortbesteht; dass Zusagen im Zusammenhang mit Infrastruktur, Flächennutzung und regionaler Entwicklung im Wesentlichen wie vorgesehen umgesetzt werden; und dass politische, regulatorische und administrative Rahmenbedingungen die industrielle Entwicklung im Distrikt Santa Maria Eterna weiterhin unterstützen. Projektentwicklung, Reihenfolge der Umsetzung und Ausführung, einschließlich der Erwartung, dass die Reduzierung von Land-, Infrastruktur- und jurisdiktionalen Risiken es dem Projekt ermöglicht, von der Planungsphase in die Umsetzung überzugehen; dass Entwicklungszeitpläne von höherer Planungssicherheit und besserer Koordination profitieren; und dass verbleibende Projektmeilensteine auf vorhersehbarere und finanzierbare Weise verfolgt werden können. Strategische Positionierung als entstehendes Industriezentrum, einschließlich der Annahme, dass sich Santa Maria Eterna von einem Rohstoffdistrikt zu einem breiteren Industrie- und Fertigungsstandort entwickeln kann; dass Infrastruktur, Land­sicherheit und Skalierungspotenzial seine Attraktivität für Industriepartner, Kunden und Finanzierer erhöhen; und dass diese Positionierung im Zeitverlauf vertikal integrierte Aktivitäten in den Bereichen Silica, Glas und Energie unterstützen kann. Wirtschaftliche, finanzielle und kommerzielle Ergebnisse, einschließlich der Annahme, dass verbesserte rechtliche und infrastrukturelle Sicherheit den Zugang zu Kapital erleichtert; dass Finanzierungsbedingungen und -strukturen zu akzeptablen Konditionen verfügbar sein werden; und dass Markt-, Kosten- und Umsetzungsrisiken beherrschbar bleiben, während das Projekt in Richtung Bau und Betrieb voranschreitet. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die Rockstone zum Zeitpunkt dieses Berichts für angemessen hält. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, wesentlich abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen zu schenken. Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem: Risiken in Bezug auf Grundbesitz und rechtliche Rahmenbedingungen: Obwohl langfristige Oberflächenrechte für den Industriestandort Santa Maria Eterna („SME“) gesichert wurden, bestehen weiterhin Risiken im Zusammenhang mit Auslegung, Durchsetzung, Verlängerungsmechanismen, Eintragung oder möglichen zukünftigen rechtlichen Anfechtungen nach geltendem brasilianischem Recht. Änderungen von Flächennutzungsbestimmungen, richterlichen Auslegungen oder administrativen Verfahren könnten Umfang, Zeitplan oder Kosten der Projektentwicklung trotz gesicherter Oberflächenrechte beeinflussen. Infrastruktur- und Logistikrisiken: Obwohl Straßenbaumaßnahmen und Infrastrukturverbesserungen im Gange sind oder durch Zusagen des öffentlichen Sektors unterstützt werden, kann nicht gewährleistet werden, dass diese Arbeiten innerhalb der erwarteten Zeitrahmen, gemäß den vorgesehenen Spezifikationen oder ohne Kostenüberschreitungen abgeschlossen werden. Verzögerungen, Mittelumschichtungen, Probleme bei der Leistung von Auftragnehmern, Witterungseinflüsse oder Änderungen staatlicher Prioritäten können den Zugang, die logistische Effizienz und die Betriebskosten beeinträchtigen. Umsetzungs- und Baurisiken: Mit dem Übergang von der Planungs- in die Umsetzungsphase ist das Projekt Risiken im Zusammenhang mit Bau, Inbetriebnahme und Hochfahren industrieller Anlagen ausgesetzt. Dazu zählen technische Herausforderungen, die Leistungsfähigkeit von Auftragnehmern, Lieferverzögerungen bei Ausrüstung, Kosteninflation, Verfügbarkeit von Arbeitskräften sowie Abweichungen von Planungsannahmen. Tatsächliche Bauzeiten und -kosten können erheblich von den Erwartungen abweichen. Genehmigungs-, ESG- und Gemeinschaftsrisiken: Die Entwicklung von Abbaugebieten, Verarbeitungsanlagen und zugehöriger Infrastruktur erfordert zahlreiche umweltrechtliche, flächenbezogene und betriebliche Genehmigungen. Genehmigungen können verzögert, versagt, geändert oder an zusätzliche ökologische, soziale oder gemeinschaftsbezogene Auflagen geknüpft werden. Obwohl der Entwicklungsansatz von SME voraussichtlich geringere Umweltwirkungen mit sich bringt, können sich wandelnde ESG-Standards oder Erwartungen von Stakeholdern auf Zeitplan, Umfang oder Kosten auswirken. Finanzierungs- und Kapitalmarktrisiken: Die Weiterentwicklung von SME über Machbarkeitsstudien, Bau und kommerziellen Betrieb hinweg erfordert erhebliches Kapital. Finanzierungen sind möglicherweise nicht zum benötigten Zeitpunkt oder zu akzeptablen Konditionen verfügbar, etwa aufgrund von Marktbedingungen, Zinsumfeld, Anlegerstimmung oder allgemeiner Volatilität der Kapitalmärkte. Eigen- oder Fremdfinanzierungen können zu einer Verwässerung bestehender Aktionäre führen oder einschränkende Auflagen enthalten, die die operative Flexibilität beeinträchtigen. Risiken der industriellen Skalierung und des Betriebs: Obwohl das Projekt die frühe Konzeptphase hinter sich gelassen hat, kann die operative Leistung im industriellen Maßstab von den Erwartungen abweichen. Verarbeitungseffizienz, Durchsatz, Ausbeuten, Energieverbrauch, Wartungsanforderungen oder Anlagenverfügbarkeit können von Ingenieurmodellen oder frühen Testarbeiten abweichen und dadurch Kosten und Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Produktqualifikations- und Markteinführungsrisiken: Der Eintritt in Märkte für Solarglas, antimonfreies Solarglas und andere hochwertige industrielle Anwendungen erfordert mehrstufige Qualifizierungsprozesse, Kundenvalidierung und langfristige Leistungstests. Kunden können Genehmigungen verzögern oder verweigern, Spezifikationen anpassen, zusätzliche Tests verlangen oder bestehende Lieferanten bevorzugen. Die kommerzielle Akzeptanz kann langsamer oder zu ungünstigeren Bedingungen erfolgen als erwartet. Markt-, Preis- und Nachfragerisiken: Die Märkte für Silica, Solarglas und fortschrittliche Materialien unterliegen Preisschwankungen, die durch Angebot und Nachfrage, technologische Entwicklungen, Energiekosten und makroökonomische Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Annahmen über anhaltendes Nachfragewachstum oder Premiumpreise für niedrig eisenhaltige oder hochreine Silica können sich als unzutreffend erweisen. Wettbewerbs- und Branchenrisiken: Die globalen Silica- und Glasmärkte sind wettbewerbsintensiv. Etablierte Produzenten oder neue Marktteilnehmer können Kapazitäten ausbauen, Preise senken, langfristige Lieferverträge abschließen oder alternative Materialien, Verarbeitungstechnologien oder Lieferketten entwickeln, die die relativen Wettbewerbsvorteile von SME mindern. Regulatorische, handels- und politische Risiken: Änderungen in Bergbau-, Umwelt-, Steuer-, Handels-, Export- oder Industriepolitik in Brasilien oder international können Projektwirtschaftlichkeit, Zeitpläne oder Marktzugang beeinflussen. Handelsbeschränkungen, Zölle, Reshoring-Initiativen oder Änderungen bei Förderprogrammen für Solar- oder Clean-Energy-Industrien können die Wettbewerbsdynamik verändern. Makroökonomische, Währungs- und Inflationsrisiken: Inflation, Rezessionsphasen, geopolitische Instabilität, Störungen von Lieferketten oder Währungsschwankungen zwischen BRL, USD, CAD und EUR können sich wesentlich auf Investitionskosten, Betriebskosten, Finanzierungsverfügbarkeit und prognostizierte Erträge auswirken. Höhere-Gewalt- und externe Ereignisrisiken:

Extreme Wetterereignisse, klimabedingte Auswirkungen, Naturkatastrophen, Pandemien, politische Instabilität, Arbeitskämpfe oder andere externe Ereignisse können Bau, Logistik, Betrieb oder Zeitplanung erheblich beeinträchtigen. Liquiditäts- und Marktrisiken: Als Small-Cap-Emittent können die Aktien von Homerun eine begrenzte Liquidität, erhebliche Kursschwankungen oder breite Geld-Brief-Spannen aufweisen. Die Marktstimmung kann erheblich von den Projektgrundlagen abweichen und die Bewertung unabhängig vom operativen Fortschritt beeinflussen. Entsprechend sollten Leser zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung, in diesem Bericht enthaltene Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Vergangene Wertentwicklungen sowie Vergleiche mit anderen Unternehmen oder Regionen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sollten nicht als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse verstanden werden.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie sich an einen lizenzierten Finanzberater oder Broker wenden. Treffen Sie niemals Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis eines Berichts – insbesondere nicht bei kleinen, wenig gehandelten Unternehmen. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Homerun Resources Inc. vergütet. Am 8. September 2025 gab Homerun bekannt, dass das Unternehmen „eine Vereinbarung mit Rockstone Research über die Erbringung von Marketingdienstleistungen geschlossen“ hat. Rockstone ist ein unabhängiges Marketingunternehmen und wurde für eine erste Laufzeit von 3 Monaten mit einer Vergütung von $25.000 CAD im Voraus beauftragt. Es ist nicht vorgesehen, dass Homerun Rockstone Wertpapiere als Gegenleistung ausgibt. Der Autor hält Aktienanteile an Homerun und profitiert somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie. Dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Analyse beeinflussen kann. Der Autor kann Wertpapiere von Homerun (oder vergleichbaren Unternehmen) jederzeit kaufen oder verkaufen, was zu weiteren Interessenkonflikten führen kann. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollte dieser Bericht nicht als Finanzanalyse oder Anlageempfehlung, sondern als Werbepublikation verstanden werden. Er ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig erachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft wurden. Rockstone und der Autor übernehmen keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit der Inhalte. Ebenso wird keine Garantie dafür übernommen, dass die im Bericht genannten Unternehmen wie erwartet performen oder dass getroffene Vergleiche zu anderen Unternehmen gültig bleiben. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig. Wenn Sie mit dessen Bedingungen nicht einverstanden sind, greifen Sie nicht auf diese Website oder diesen Bericht zu. Durch die Nutzung dieser Inhalte gilt der Haftungsausschluss als akzeptiert – unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben oder nicht. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Daten, Tabellen, Abbildungen und Fotos stammen, sofern nicht anders angegeben oder verlinkt, von Stockwatch.com, Tradingview.com, Homerun Resources Inc. und öffentlich zugänglichen Quellen.